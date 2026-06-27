Für Max Verstappen: Werden 24h Spa 2027 verschoben?

Am gestrigen Freitag gab die SRO die Termine für die 2027er Rennsaison bekannt. Die 24h Spa sollen erneut am letzten Juniwochenende stattfinden . Doch es ist derzeit unklar, ob der Termin beibehalten wird, denn es gibt die Möglichkeit, das Rennen zu verschieben, dass Max Verstappen am Klassiker in den Ardennen teilnehmen kann. Der Niederländer gab bereits mehrfach an, dass er gerne in Spa starten würde und es auch in diesem Jahr gemacht hätte, wenn es sich nicht mit dem Formel-1-Rennen in Österreich überschnitten hätte.

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Stéphane Ratel unterstreicht aber, dass mehr als ein aktueller Formel-1-Fahrer großes Interesse am Start beim Traditionsrennen haben. Lance Stroll, der im April in Le Castellet in der GT World Challenge Europe startete, sowie Tabellenführer und Mercedes-Star Kimi Antonelli sollen ebenfalls ein starkes Interesse am Start haben.

«Wenn wir nicht mit der Formel 1 kollidieren würden, wären wir motiviert, sehr motiviert – wenn es etwas gibt, was wir tun können, werden wir es tun», so Ratel über eine mögliche Terminverschiebung.

«Wir werden das Rennen in Spa weder im Mai noch im September austragen», so Ratel abschließend. «Wir haben nur ein sehr kleines Zeitfenster: Wir haben an diesem Termin einen Erfolg aufgebaut, der von Jahr zu Jahr wächst, und ich glaube, dass dies der richtige Termin ist. Er könnte sich um eine Woche verschieben, entweder eine Woche früher oder eine Woche später. Grundsätzlich können wir sagen, dass das Zeitfenster drei Wochen beträgt. Wenn also an einem dieser drei Wochenenden kein Formel-1-Rennen stattfinden würde, könnten wir vielleicht eine Verschiebung in Betracht ziehen.»

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