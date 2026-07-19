Geschichtsträchtiger BMW-Sieg im zweiten GT World Challenge-Lauf in Misano

Charles Weerts und Kelvin van der Linde gewinnen auch das zweite Rennen des GT World Challenge Europe Sprint Cup-Lauf in Misano. Damit konnten die beiden BMW-Werksfahrer den Vortagessieg wiederholen. Erstmals seit Zandvoort 2023 konnte damit ein Fahrerduo beide Rennen in der Serie an einem Wochenende gewinnen. Für Weerts ist es zudem der 20. Gesamtsieg im GT World Challenge Europe Sprint Cup, womit er alleiniger Rekordhalter ist - zudem ist es sein bereits zehnter Sieg in Misano! Den Sieg sicherte die WRT-Mannschaft beim Pflichtboxenstopp, als durch eine ultraschnelle der Mechaniker der BMW die Führung übernehmen konnte. Mit dem Triumph übernehmen die beiden WRT-Piloten zudem auch die Sprint Cup-Tabellenführung nach dem zweiten Rennwochenende.

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Daniel Juncadella und Jules Gonon belegen im Mercedes-AMG Team Verstappen Racing-Boliden den zweiten Platz, nachdem Gounon nach dem Start von der Pole-Position die erste Rennhälfte anführte. Doch beim Boxenstopp verlor das Team die Führung. Auf den siegreichen BMW fehlten nach einer Rennstunde 2,977 Sekunden.

Die Podestränge komplettieren Lucas Auer und Maro Engel im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3, nachdem Auer in der vorletzten Runde spektakulär Valentino Rossi überholte. Rossi verpasst damit seinen vierten Sieg in der GT World Challenge Europe in Misano in vier Jahren.

Nach fünf Minuten traf Tabellenführer Bastian Buus im Lionspeed GP Porsche in der ersten Schikane den Rutronik Racing Lamborghini von Patric Niederhauser. Der Schweizer drehte sich mit dem Temerario GT3, konnte die Fahrt aber fortsetzen. Gegen Buus wurde eine Durchfahrtsstrafe ausgesprochen.

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Kobe Pauwels nahm das Rennen im Comtoyou Racing Aston Martin vom dritten Startplatz auf, doch der Belgier steuerte nach rund zehn Minuten die Box mit einem Defekt an und schied aus.

Kurz nach dem Boxenstoppfenster rollte Matteo Cairoli mit technischen Problemen an seinem Emil Frey Racing Ferrari aus. Um den Boliden zu bergen, wurde eine Full Course Yellow-Neutralisierung ausgerufen.

Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Misano Rennen 2 (Top 10):

Charles Weerts/Kelvin van der Linde – WRT – BMW M4 GT3 Daniel Juncadella/Jules Gounon – Mercedes-AMG Team Verstappen Racing – Mercedes-AMG GT3 Lucas Auer/Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3 Valentino Rossi/Max Hesse – WRT – BMW M4 GT3 Thierry Vermeulen/Ben Green – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3 Thomas Neubauer/Arthur Leclerc – AF Corse – Ferrari 296 GT3 Dean MacDonald/Marvin Kirchhöfer – Garage 59 – McLaren 720S GT3 Dylan Pereira/Alex Aka – Tresor Attempto Racing – Audi R8 LMS GT3 Thomas Fleming/Louis Prette - Garage 59 – McLaren 720S GT3 Amaury Cordeel/Jordan Pepper – WRT – BMW M4 GT3

Den aktualisierten Meisterschaftsstand wird die Rennserie in Kürze hochladen.

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