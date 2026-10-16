GetSpeed Mercedes-AMG mit Bestzeit - Fahrzeug von Max Verstappen auf P4
GetSpeed fuhr im zweiten Training des GT World Challenge Europe Endurance Cup in Portimão die Bestzeit - das Fahrzeug von Max Verstappen verbessert sich auf den vierten Rang.
Die Bestzeit im zweiten Training des GT World Challenge Europe Endurance Cup in Portimão sicherte sich Fabian Schiller im GetSpeed Mercedes-AMG GT3. Das Mercedes-AMG-Ass umrundete den Kurs in 1:42.988 Minuten.
Auf den zweiten Rang fuhr Dylan Pereira im Tresor Attempto Racing Audi. 0,096 Sekunden fehlten dem Luxemburger auf die Bestzeit.
Die Top-3-Positionen komplettiert Maxime Oosten im Haupt Racing Team Ford Mustang GT3.
Der Mercedes-AMG GT3 von Max Verstappen, Chris Lulham und Ben Barnicoat fuhr in der zweiten Sitzung auf den vierten Platz. Chris Lulham fuhr kurz vorm Ende der Sitzung auf frischen Reifen die schnellste Runde des Autos.
Nach 15 Minuten rollte Mirko Bortolotti mit dem Grasser Racing Team Lamborghini Temerario GT3 mit technischen Problemen aus. Um den Temerario zu bergen, wurde die Session mit einer Full Course Yellow neutralisiert.
Ergebnis GT World Challenge Europe Endurance Cup Portimão Training 2 (Top 10):
Ralf Aron/Maximilian Götz/Fabian Schiller – GetSpeed – Mercedes-AMG GT3
Dylan Pereira/Andrea Frassineti/Alex Aka – Tresor Attempto Racing – Audi R8 LMS GT3
Maxime Oosten/Nicolas Baert/Eduardo Coseteng – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3
Ben Barnicoat/Chris Lulham/Max Verstappen – Mercedes-AMG Team Verstappen Racing – Mercedes-AMG GT3
Gabriel Rindone/Tom Kalender/Mikael Grenier – GetSpeed – Mercedes-AMG GT3
James Kellett/Darren Leung/Robert de Haan – Paradine Competition – BMW M4 GT3
Arjun Maini/Fabio Scherer/Thomas Drouet – Haupt Racing Team – Ford Mustang GT3
Christopher Haase/Simon Reicher/Markus Winkelhock – Eastalent Racing – Audi R8 LMS GT3
Ricardo Feller/Thomas Preining/Bastian Buus – Lionspeed GP – Porsche 911 GT3 R
Horatio Fitz-Simon/Maxwell Lynn/Ben Dörr – RJN – McLaren 720S GT3
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