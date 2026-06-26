GetSpeed Mercedes-AMG GT3 mit Bestzeit im Qualifying und Strafe

Wie gewohnt fand das Qualifying der 24h Spa viergeteilt statt. Das Gesamtergebnis wurde durch die Durchschnittszeit der vier Sitzungen gebildet. Fahrzeuge mit nur drei Fahrern nahmen nur an den Sitzungen zwei bis vier teil. Die schnellsten 32 Fahrzeuge kämpfen in der Super Pole am Freitagabend um den besten Startplatz.

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Die schnellste Runde im ersten Segment fuhr Salman Owega im Optimum Motorsport McLaren 720S GT3. Der ehemalige ADAC GT Masters-Meister umrundete den Kurs in 2:17.867 Minuten.

Das zweite Segment der Bronze Cup- und Pro-Am-Fahrzeuge musste unterbrochen werden, nachdem Reinhold Krahn im Car Collection Porsche 911 GT3 R im Bereich Fagnes von Jordan Boisson umgedreht wurde und im Kiesbett stecken blieb.

Nur drei Minuten nach der Wiederaufnahme wurde das Segment der Bronze Cup- und Pro-Am-Fahrzeuge erneut unterbrochen. Kenzie Beecroft drehte sich im razoon - more than racing Porsche und Mathieu Castelein konnte im Haas RT Audi nicht mehr ausweichen.

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Die Bestzeit im zweiten Segment sicherte sich Alessio Rovera im AF Corse Ferrari. Das Ferrari-Ass umrundete den Kurs in 2:17.012 Minuten.

Thema der Woche Europapolitik in der MotoGP: Italien gegen Spanien – Aprilia gegen Ducati Marc Marquez und Pedro Acosta fahren die nächsten Jahre für Ducati, Marco Bezzecchi und Pecco Bagnaia für Aprilia. Die Aufstellung zeigt auch den Wettkampf der Italo-Werke auf strategischer Ebene. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Für eine handfeste Überraschung sorgte Simon Gachet im CSA Racing McLaren, als er die Bestzeit im dritten Segment fuhr. Er umrundete den Kurs in 2:16.685 Minuten.

Im vierten Segment fuhr Fabian Schiller die schnellste Runde. Das Mercedes-AMG.Ass umrundete den Kurs in 2:16.817 Minuten.

In der kommulierten Gesamtzeit fuhr der GetSpeed Mercedes-AMG GT3 von Maxime Martin, Maximilian Götz und Schiller die schnellste Runde. Die kombinierte Zeit der drei Sitzungen betrug 2:17.049.

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Alessio Rovera, Tommaso Mosca und Nicklas Nielsen beendeten die Sitzung auf Rang zwei. 0,019 Sekunden fehlten dem Trio auf die Bestzeit.

Der Lionspeed GP Porsche 911 GT3 R von Ricardo Feller, Thomas Preining und Bastian Buus komplettiert die Top-3-Positionen.

Ergebnis 24h Spa Qualifying (Top 10):

Maxime Martin/Maximilian Götz/Fabian Schiller – GetSpeed – Mercedes-AMG GT3 Alessio Rovera/Tommaso Mosca/Nicklas Nielsen – AF Corse – Ferrari 296 GT3 Ricardo Feller/Thomas Preining/Bastian Buus – Lionspeed GP – Porsche 911 GT3 R Morris Schuring/Dorian Boccolacci/Alessio Picariello - Boutsen VDS - Porsche 911 GT3 R Lilou Wadoux/Arthur Leclerc/Sean Gelael – AF Corse – Ferrari 296 GT3 Lucas Auer/Luca Stolz/Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3 Joseph Loake/Dean MacDonald/Marvin Kirchhöfer – Garage 59 – McLaren 720S GT3 Daniel Juncadella/Chris Lulham/Jules Gounon - Mercedes-AMG Team Verstappen Racing - Mercedes-AMG GT3 Mattia Drudi/Marco Sörensen/Nicki Thiim – Comtoyou Racing – Aston Martin Vantage GT3 Thomas Fleming/Louis Prette/Benjamin Goethe - Garage 59 – McLaren 720S GT3

Anschließende harte Strafe gegen GetSpeed Mercedes-AMG GT3

GetSpeed verliert die Qualifying-Bestzeit bei den 24h Spa. Maxime Martin, Maximilian Götz und Fabian Schiller verlieren damit die Qualifying-Bestzeit und auch den Einzug in die Superpole.

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Die Stewards bestraften das Mercedes-AMG-Team aus Meuspath und strichen dem Team alle Rundenzeiten aus dem dritten Qualifyingsegment.

Ursache der Strafe ist, dass das Team am Ende von Qualifying 3 Arbeiten am Fahrzeug ausführten. Aus der Bremsscheibe mussten nach einem kleinen Ausritt Kieselsteine entfernt werden, was die Mechaniker in der Boxengasse machten. Dies verstößt gegen das Reglement der GT World Challenge Europe, welches Arbeiten am Fahrzeug während des Qualifyings untersagt.

Somit wird das Fahrzeug das Rennen vom Ende des Feldes aufnehmen müssen.