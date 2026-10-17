GetSpeed gewinnt erstmals in GT World Challenge Europe - Max Verstappen 9.

Ralf Aron, Maximilian Götz und Fabian Schiller gewinnen das Saisonfinale des GT World Challenge Europe Endurance Cup in Portimao. Für GetSpeed ist dies der erste Sieg in der hochkarätigen SRO-Rennserie. Zudem feiern Ralf Aron und Fabian Schiller ebenfalls ihren ersten Triumph in der Rennserie. Für den routinierten Deutschen ist es der erste Endurance Cup-Sieg seit 13 Jahren!

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Rang zwei geht an den Lionspeed GP Porsche von Ricardo Feller, Thomas Preining und Bastian Buus - 5,062 Sekunden fehlten am Ende auf den siegreichen Mercedes-AMG.

Morris Schuring, Dorian Boccolacci und Alessio Picariello komplettieren im Boutsen VDS Porsche die Podestränge.

Ben Barnicoat, Chris Lulham und Max Verstappen beendeten das Rennen auf Platz neun. Verstapen pflügte in seinem 45-minütigen Stint am Rennende von Platz 24 auf Rang neun vor und zeigte sich nach dem Rennen mit einem lächeln.

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Nach 20 Minuten wurde das Rennen mit einer Full Course Yellow ausgerufen. Am Ausgang von Kurve vier wurde Dylan Medler im Rinaldi Racing Ferrari von Oliver Söderström am Heck getroffen und von der Strecke gedreht.

Thema der Woche Thema der Woche: Der neue Zeitplan der MotoGP sorgte für viel Zündstoff 2027 wird die MotoGP auch mit einem neuen Zeitplan in die 850er-Ära starten. Mehr als die Modifikationen sorgte für Wirbel, wie die Beschlüsse zustande kamen. Ein Paradebeispiel für: «Reden hilft». Thomas Kuttruf Weiterlesen

Zwischen Simon Reicher im Eastalent Racing Audi und der Steller Corvette von Mikkel Mac kam es nach rund 50 Minuten in einer unübersichtlichen Rennsituation zu einer Berührung am Ausgang von Kurve 13. Der Audi schied nach der Berührung aus.

Nach 74 Minuten wurde eine weitere Neutralisierung ausgerufen, um den Boutsen VDS Porsche 911 GT3 R zu bergen, nachdem Gilles Magnus in der ersten Kurve ausrollte.

Zur Rennhalbzeit kollidierten Angus Whiteside im Dinamic GT Porsche und Alex Malykhin im Pure Rxcing Porsche. Whiteside drehte sich im Dinamic Porsche in Kurve 13 und traf dabei den Pure Rxcing 911 GT3 R.

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Beim Restart kam es Mercedes-AMG-intern zu einer Kollision, als Chris Lulham im Verstappen Racing Mercedes-AMG GT3 den bereits feststehenden Endurance-Cup-Meister Luca Stolz in der Mann-Filter-Mamba umdrehte. Gegen Lulham wurde daraufhin eine Durchfahrtsstrafe ausgesprochen.

35 Minuten vor Rennende stoppte Luca Engstler im Rutronik Racing Lamborghini in Kurve acht. Zeitgleich strandete Max Hesse im WRT BMW M4 GT3 im Kiesbett von Kurve drei. Das Rennen wurde neutralisiert.

Sechs Minuten vor Rennende kam es in Kurve zu einer Kollision mehrerer Fahrzeuge, daunter dem WRT BMW mit der #32, welcher darauf mit Beschädigungen die Box ansteuerte. Auch die Mann-Filter-Mamba verlor dabei einige Plätze.

Ergebnis GT World Challenge Europe Portimao Rennen (Top 10):

Ralf Aron/Maximilian Götz/Fabian Schiller – GetSpeed – Mercedes-AMG GT3 Ricardo Feller/Thomas Preining/Bastian Buus – Lionspeed GP – Porsche 911 GT3 R Morris Schuring/Dorian Boccolacci/Alessio Picariello – Boutsen VDS – Porsche 911 GT3 R Frederik Schandorff/Malte Ebdrup/Simon Birch – Selected Car Racing – Ferrari 296 GT3 Amaury Cordeel/Matisse Lismont/Ignacio Montenegro - WRT - BMW M4 GT3 Joseph Loake/Dean MacDonald/Jack Hawksworth – Garage 59 – McLaren 720S GT3 Ugo de Wilde/Tim Tramnitz/Jens Klingmann - ROWE Racing - BMW M4 GT3 Anthony Bartone/Aurélien Panis/Cesar Gazeau - GetSpeed - Mercedes-AMG GT3 Ben Barnicoat/Chris Lulham/Max Verstappen - Mercedes-AMG Team Verstappen Racing - Mercedes-AMG GT3 Albert Costa/Arthur Leclerc/Lilou Wadoux – AF Corse – Ferrari 296 GT3

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