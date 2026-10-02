Gilles Magnus sorgt für Porsche-Bestzeit im Regen von Barcelona
Das zweite Training des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Barcelona fand im Regen statt. Der letztjährige DTM-Pilot Gilles Magnus fuhr im Boutsen VDS Porsche die Bestzeit.
Erneute Porsche-Bestzeit im GT World Challenge Europe Sprint Cup in Barcelona. Gilles Magnus fuhr im Boutsen VDS Porsche 911 GT3 R die Bestzeit. In einem verregneten Training umrundete der Belgier den Kurs in 1:54.557 Minuten.
Im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 fuhr Marvin Dienst auf Position zwei. 0,448 Sekunden fehlten dem ehemaligen ADAC Formel 4-Meister auf die Bestzeit.
Ben Green fuhr im Emil Frey Racing Ferrari auf den dritten Rang.
Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Barcelona Training 2 (Top 10):
Gilles Magnus/Robin Knutsson - Boutsen VDS - Porsche 911 GT3 R
Marvin Dienst/Rinat Salikhov – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3
Thierry Vermeulen/Ben Green - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3
Lucas Auer/Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3
Sven Müller/Dorian Boccolacci – Boutsen VDS – Porsche 911 GT3 R
Dennis Marschall/Constantin Dressler - Kessel Racing - Ferrari 296 GT3
Bastian Buus/Ricardo Feller – Lionspeed GP – Porsche 911 GT3 R
Nicolas Baert/Gustav Bergström - Lionspeed GP – Porsche 911 GT3 R
Fabian Schiller/Gabriel Rindone - GetSpeed - Mercedes-AMG GT3
Joseph Loake/Dean MacDonald - Garage 59 - McLaren 720S GT3
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