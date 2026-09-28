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Achtkampf: Dramatischer Titelkampf im GT World Challenge Europe Sprint Cup

Der GT World Challenge Europe Sprint Cup endet am kommenden Wochenende in Barcelona. Acht Fahrzeuge kämpfen in der Gesamtwertung um den Titel - auch im Bronze Cup und Gold Cup spannender Titelkampf.

Sportwagen

Der GT World Challenge Europe Sprint Cup endet am kommenden Wochenende
Der GT World Challenge Europe Sprint Cup endet am kommenden Wochenende
Foto: SRO
Der GT World Challenge Europe Sprint Cup endet am kommenden Wochenende
© SRO

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44 GT3 Fahrzeuge werden beim Saisonfinale des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Barcelona antreten. Beim Festival de la Velocidad welche die Legado María de Villota Foundation unterstützt, wird die Titelentscheidung in Europas größter und wichtigster Sprint-GT3-Meisterschaft fallen.

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SPEEDWEEK blickt für euch auf die Meisterschaftsstände. In allen Klassen können in Barcelona noch jemals 35 Punkte geholt werden. Je 16,5 Punkte pro Laufsieg und jeweils einen im Qualifying.

Achtkampf um Titel in Gesamtwertung

Lionspeed GP führt die Gesamtwertung an
Lionspeed GP führt die Gesamtwertung an
Foto: SRO
Lionspeed GP führt die Gesamtwertung an
© SRO

Gleich acht Fahrzeuge kämpfen vor den Toren der spanischen Metropole um den Titelgewinn im Sprint Cup. Als Tabellenführer reisen die beiden DTM-Piloten Ricardo Feller und Bastian Buus an, die im Lionspeed GP Porsche 911 GT3 R an den Start gehen. Während Feller den Titel bereits 2023 gewann, wäre es für Buus der erste Titel in der Serie. Das Duo sammelte für das deutsche Porsche-Team in den bisherigen Rennen 59 Punkte.

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Mit sechs Zählern Rückstand folgt Dani Juncadella im Mercedes-AMG GT3 vom Mercedes-AMG Team Verstappen Racing. Juncadella trat in der Saison mit wechselnden Co-Piloten an, da Jules Gounon an zwei Rennwochenenden Chris Lulham ersetzte, da dieser sich den Blinddarm entfernen musste. Gounon belegt dadurch zwar derzeit den siebten Tabellenrang, hat aber keinerlei Titelchancen, da in Spanien erneut der Brite Lulham ins Cockpit steigen wird.

Punktgleich mit Juncadella liegen die beiden Ferrari-Werksfahrer Arthur Leclerc und Thomas Neubauer im AF Corse Ferrari 296 GT3 auf dem dritten Meisterschaftsrang.

Mit weiteren 3,5 Punkten Rückstand folgen die Vorjahresmeister Kelvin van der Linde und Charles Weerts auf dem vierten Rang. Die erfolgsverwöhnten Piloten blieben in den letzten drei Rennen komplett ohne Punkte und wollen diese Serie auf dem spanischen GP-Kurs brechen.

Derzeit auf dem vierten Rang liegen Maro Engel und Lucas Auer im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3. Doch das Team sorgt dafür, dass eine mögliche Titelentscheidung womöglich erst am grünen Tisch fällt, da das Team Berufung gegen eine Disqualifikation vom zweiten Rennen des GT World Challenge Europe Sprint Cup im italienischen Misano eingelegt hat.

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Theoretische Titelchancen hat auch der neunmalige Motorradweltmeister Valentino Rossi. Gemeinsam mit seinem Partner Max Hesse belegt er im WRT BMW M4 GT3 derzeit den achten Tabellenrang.

Pos.
Fahrer
Team
Fahrzeug
Punkte

1

Ricardo Feller/Bastian Buus

Lionspeed GP

Porsche 911 GT3 R

59

2

Dani Juncadella

Mercedes-AMG Team Verstappen Racing

Mercedes-AMG GT3

53

3

Arthur Leclerc/Thomas Neubauer

AF Corse

Ferrari 296 GT3

53

4

Kelvin van der Linde/Charles Weerts

WRT

BMW M4 GT3

49,5

5

Maro Engel/Lucas Auer

WINWARD Racing

Mercedes-AMG GT3

42

6

Ben Green/Thierry Vermeulen

Emil Frey Racing

Ferrari 296 GT3

40

7

Jules Gounon

Mercedes-AMG Team Verstappen Racing

Mercedes-AMG GT3

32,5

8

Max Hesse/Valentino Rossi

WRT

BMW M4 GT3

32,5

9

Dorian Boccolacci

Boutsen VDS

Porsche 911 GT3 R

26

10

Morris Schuring

Boutsen VDS

Porsche 911 GT3 R

25

Ferrari vs. McLaren im Gold Cup

AF Corse hat im Gold Cup die Nase vorne
AF Corse hat im Gold Cup die Nase vorne
Foto: SRO
AF Corse hat im Gold Cup die Nase vorne
© SRO

Im Gold Cup wird es einen Zweikampf um den Titel geben. Tommaso Mosca und Matias Zagazeta führen im AF Corse Ferrari 296 GT3 die Tabelle mit einem Vorsprung von 21 Punkten an, so dass es realistisch ist, dass bereits am Samstag nach dem ersten der beiden einstündigen Rennen die Titelentscheidung fällt.

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Auf dem zweiten Meisterschaftsrang im Gold Cup folgen Louis Prette und Thomas Fleming im McLarne 720S GT3 von Garage 59.

Pos.
Fahrer
Team
Fahrzeug
Punkte

1

Tommaso Mosca/Matias Zagazeta

AF Corse

Ferrari 296 GT3

96,5

2

Louis Prette/Thomas Fleming

Garage 59

McLaren 720S GT3

75,5

3

Dylan Pereira/Alex Aka

Tresor Attempto Racing

Audi R8 LMS GT3

61

4

Arthur Rougier/James Kell

CSA Racing

McLaren 720S GT3

57

5

Gilles Magnus/Robin Knutsson

Boutsen VDS

Porsche 911 GT3 R

54,5

Alles entschieden im Silver Cup

Ignacio Montenegro und Matisse Lismont sind bereits Silver-Cup-Meister
Ignacio Montenegro und Matisse Lismont sind bereits Silver-Cup-Meister
Foto: SRO
Ignacio Montenegro und Matisse Lismont sind bereits Silver-Cup-Meister
© SRO

Keine Spannung gibt es hingegen im Silver Cup. Hier haben sich Matisse Lismont und Ignacio Montenegro in Zandvoort vorzeitig zum Meister gesichert. Von den bisherigen acht Sprint Cup-Rennen im Jahr 2028 gewann das Duo fünf. Matisse Lismont und Ignacio Montenegro sind zudem vorzeitig Meister in der kombinierten GT-World-Challenge-Europe-Wertung aus Endurance Cup und Silver Cup. Zudem sicherten such die beiden WRT-Piloten am Nürburgring - gemeinsam mit Amaury Cordeel - vorzeitig den Silver Cup-Titel im Endurance Cup.

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Pos.
Fahrer
Team
Fahrzeug
Punkte

1

Matisse Lismont/Ignacio Montenegro

WRT

BMW M4 GT3

120

2

Jamie Day/Mateo Villagomez

Walkenhorst Motorsport

Aston Martin Vantage GT3

69

3

Arthur Dorison/Oliver Söderström

Comtoyou Racing

Aston Martin Vantage GT3

56,5

4

Aurélien Panis/Anthony Bartone

GetSpeed

Mercedes-AMG GT3

55

5

Mikey Porter/Guilherme Oliveira

Optimum Motorsport

McLaren 720S GT3

55

Sechskampf im Bronze Cup

Tempesta Racing führt im Bronze Cup
Tempesta Racing führt im Bronze Cup
Foto: SRO
Tempesta Racing führt im Bronze Cup
© SRO

Im Bronze Cup werden gleich sechs Fahrzeuge um Meisterschaftsehren kämpfen. Peter Dempsey und Eddie Cheever reisen im Ziggo Sport Tempesta Racing Porsche 911 GT3 R, der von Herberth Motorsport eingesetzt wird, als Tabellenführer nach Barcelona. In den bisherigen sechs Rennen - der Bronze Cup startete nicht in Brands Hatch - feierte das Duo zwei Siege, die beide beim vergangenen Rennwochenende in Zandvoort waren.

Rinat Salikhov und Marvin Dienst folgen im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 auf Rang zwei. 6,5 Punkte fehlt dem russisch-deutschem Fahrerduo auf die Tabellenspitze.

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Kiern Jewiss und Charles Dawson belegt im 2Seas Motorsport Mercedes-AMG GT3 den dritten Tabellenrang.

Nur auf dem sechsten Tabellenplatz rangieren die Vorjahresmeister Dustin Blattner und Dennis Marschall im Kessel Racing Ferrari 296 GT3, womit sie nur noch theoretische Titelchancen beim Finale haben.

Pos.
Fahrer
Team
Fahrzeug
Punkte

1

Peter Dempsey/Eddie Cheever

Ziggo Sport Tempesta Racing

Porsche 911 GT3 R

70,5

2

Rinat Salikhov/Marvin Dienst

WINWARD Racing

Mercedes-AMG GT3

64

3

Kiern Jewiss/Charles Dawson

2Seas Motorsport

Mercedes-AMG GT3

59,5

4

Darren Leung/Augusto Farfus

Paradine Competition

BMW M4 GT3

50

5

Gabriel Rindone/Fabian Schiller

GetSpeed

Mercedes-AMG GT3

36,5

6

Dustin Blattner/Dennis Marschall

Kessel Racing

Ferrari 296 GT3

35,5

7

Dmitriy Gvazava/Loris Cabirou

Dinamic GT

Porsche 911 GT3 R

28

8

David Fumanelli/Marco Pulcini

Kessel Racing

Ferrari 296 GT3

15

9

Carrie Schreiner/Sebastian Øgaard

Tresor Attempto Racing

Audi R8 LMS GT3

14,5

10

Marcelo Tomasoni/Felice Jelmini

Comtoyou Racing

Aston Martin Vantage GT3

2

Alles zum Finale des GT World Challenge Europe Sprint Cup auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya erfahrt ihr natürlich bei SPEEDWEEK!

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