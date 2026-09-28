Achtkampf: Dramatischer Titelkampf im GT World Challenge Europe Sprint Cup
Der GT World Challenge Europe Sprint Cup endet am kommenden Wochenende in Barcelona. Acht Fahrzeuge kämpfen in der Gesamtwertung um den Titel - auch im Bronze Cup und Gold Cup spannender Titelkampf.
44 GT3 Fahrzeuge werden beim Saisonfinale des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Barcelona antreten. Beim Festival de la Velocidad welche die Legado María de Villota Foundation unterstützt, wird die Titelentscheidung in Europas größter und wichtigster Sprint-GT3-Meisterschaft fallen.
SPEEDWEEK blickt für euch auf die Meisterschaftsstände. In allen Klassen können in Barcelona noch jemals 35 Punkte geholt werden. Je 16,5 Punkte pro Laufsieg und jeweils einen im Qualifying.
Achtkampf um Titel in Gesamtwertung
Gleich acht Fahrzeuge kämpfen vor den Toren der spanischen Metropole um den Titelgewinn im Sprint Cup. Als Tabellenführer reisen die beiden DTM-Piloten Ricardo Feller und Bastian Buus an, die im Lionspeed GP Porsche 911 GT3 R an den Start gehen. Während Feller den Titel bereits 2023 gewann, wäre es für Buus der erste Titel in der Serie. Das Duo sammelte für das deutsche Porsche-Team in den bisherigen Rennen 59 Punkte.
Mit sechs Zählern Rückstand folgt Dani Juncadella im Mercedes-AMG GT3 vom Mercedes-AMG Team Verstappen Racing. Juncadella trat in der Saison mit wechselnden Co-Piloten an, da Jules Gounon an zwei Rennwochenenden Chris Lulham ersetzte, da dieser sich den Blinddarm entfernen musste. Gounon belegt dadurch zwar derzeit den siebten Tabellenrang, hat aber keinerlei Titelchancen, da in Spanien erneut der Brite Lulham ins Cockpit steigen wird.
Punktgleich mit Juncadella liegen die beiden Ferrari-Werksfahrer Arthur Leclerc und Thomas Neubauer im AF Corse Ferrari 296 GT3 auf dem dritten Meisterschaftsrang.
Mit weiteren 3,5 Punkten Rückstand folgen die Vorjahresmeister Kelvin van der Linde und Charles Weerts auf dem vierten Rang. Die erfolgsverwöhnten Piloten blieben in den letzten drei Rennen komplett ohne Punkte und wollen diese Serie auf dem spanischen GP-Kurs brechen.
Derzeit auf dem vierten Rang liegen Maro Engel und Lucas Auer im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3.
Theoretische Titelchancen hat auch der neunmalige Motorradweltmeister Valentino Rossi. Gemeinsam mit seinem Partner Max Hesse belegt er im WRT BMW M4 GT3 derzeit den achten Tabellenrang.
1
Ricardo Feller/Bastian Buus
Lionspeed GP
Porsche 911 GT3 R
59
2
Dani Juncadella
Mercedes-AMG Team Verstappen Racing
Mercedes-AMG GT3
53
3
Arthur Leclerc/Thomas Neubauer
AF Corse
Ferrari 296 GT3
53
4
Kelvin van der Linde/Charles Weerts
WRT
BMW M4 GT3
49,5
5
Maro Engel/Lucas Auer
WINWARD Racing
Mercedes-AMG GT3
42
6
Ben Green/Thierry Vermeulen
Emil Frey Racing
Ferrari 296 GT3
40
7
Jules Gounon
Mercedes-AMG Team Verstappen Racing
Mercedes-AMG GT3
32,5
8
Max Hesse/Valentino Rossi
WRT
BMW M4 GT3
32,5
9
Dorian Boccolacci
Boutsen VDS
Porsche 911 GT3 R
26
10
Morris Schuring
Boutsen VDS
Porsche 911 GT3 R
25
Ferrari vs. McLaren im Gold Cup
Im Gold Cup wird es einen Zweikampf um den Titel geben. Tommaso Mosca und Matias Zagazeta führen im AF Corse Ferrari 296 GT3 die Tabelle mit einem Vorsprung von 21 Punkten an, so dass es realistisch ist, dass bereits am Samstag nach dem ersten der beiden einstündigen Rennen die Titelentscheidung fällt.
Auf dem zweiten Meisterschaftsrang im Gold Cup folgen Louis Prette und Thomas Fleming im McLarne 720S GT3 von Garage 59.
1
Tommaso Mosca/Matias Zagazeta
AF Corse
Ferrari 296 GT3
96,5
2
Louis Prette/Thomas Fleming
Garage 59
McLaren 720S GT3
75,5
3
Dylan Pereira/Alex Aka
Tresor Attempto Racing
Audi R8 LMS GT3
61
4
Arthur Rougier/James Kell
CSA Racing
McLaren 720S GT3
57
5
Gilles Magnus/Robin Knutsson
Boutsen VDS
Porsche 911 GT3 R
54,5
Alles entschieden im Silver Cup
Keine Spannung gibt es hingegen im Silver Cup. Hier haben sich Matisse Lismont und Ignacio Montenegro in Zandvoort vorzeitig zum Meister gesichert. Von den bisherigen acht Sprint Cup-Rennen im Jahr 2028 gewann das Duo fünf. Matisse Lismont und Ignacio Montenegro sind zudem vorzeitig Meister in der kombinierten GT-World-Challenge-Europe-Wertung aus Endurance Cup und Silver Cup. Zudem sicherten such die beiden WRT-Piloten am Nürburgring - gemeinsam mit Amaury Cordeel - vorzeitig den Silver Cup-Titel im Endurance Cup.
1
Matisse Lismont/Ignacio Montenegro
WRT
BMW M4 GT3
120
2
Jamie Day/Mateo Villagomez
Walkenhorst Motorsport
Aston Martin Vantage GT3
69
3
Arthur Dorison/Oliver Söderström
Comtoyou Racing
Aston Martin Vantage GT3
56,5
4
Aurélien Panis/Anthony Bartone
GetSpeed
Mercedes-AMG GT3
55
5
Mikey Porter/Guilherme Oliveira
Optimum Motorsport
McLaren 720S GT3
55
Sechskampf im Bronze Cup
Im Bronze Cup werden gleich sechs Fahrzeuge um Meisterschaftsehren kämpfen. Peter Dempsey und Eddie Cheever reisen im Ziggo Sport Tempesta Racing Porsche 911 GT3 R, der von Herberth Motorsport eingesetzt wird, als Tabellenführer nach Barcelona. In den bisherigen sechs Rennen - der Bronze Cup startete nicht in Brands Hatch - feierte das Duo zwei Siege, die beide beim vergangenen Rennwochenende in Zandvoort waren.
Rinat Salikhov und Marvin Dienst folgen im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 auf Rang zwei. 6,5 Punkte fehlt dem russisch-deutschem Fahrerduo auf die Tabellenspitze.
Kiern Jewiss und Charles Dawson belegt im 2Seas Motorsport Mercedes-AMG GT3 den dritten Tabellenrang.
Nur auf dem sechsten Tabellenplatz rangieren die Vorjahresmeister Dustin Blattner und Dennis Marschall im Kessel Racing Ferrari 296 GT3, womit sie nur noch theoretische Titelchancen beim Finale haben.
1
Peter Dempsey/Eddie Cheever
Ziggo Sport Tempesta Racing
Porsche 911 GT3 R
70,5
2
Rinat Salikhov/Marvin Dienst
WINWARD Racing
Mercedes-AMG GT3
64
3
Kiern Jewiss/Charles Dawson
2Seas Motorsport
Mercedes-AMG GT3
59,5
4
Darren Leung/Augusto Farfus
Paradine Competition
BMW M4 GT3
50
5
Gabriel Rindone/Fabian Schiller
GetSpeed
Mercedes-AMG GT3
36,5
6
Dustin Blattner/Dennis Marschall
Kessel Racing
Ferrari 296 GT3
35,5
7
Dmitriy Gvazava/Loris Cabirou
Dinamic GT
Porsche 911 GT3 R
28
8
David Fumanelli/Marco Pulcini
Kessel Racing
Ferrari 296 GT3
15
9
Carrie Schreiner/Sebastian Øgaard
Tresor Attempto Racing
Audi R8 LMS GT3
14,5
10
Marcelo Tomasoni/Felice Jelmini
Comtoyou Racing
Aston Martin Vantage GT3
2
Alles zum Finale des GT World Challenge Europe Sprint Cup auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya erfahrt ihr natürlich bei SPEEDWEEK!
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