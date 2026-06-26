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GT World Challenge Europe verkündet Rennkalender für 2027

Die GT World Challenge Europe hat den Rennkalender für die Saison 2027 verkündet. Imola und Budapest stoßen zum Rennkalender hinzu, Monza und Portimao werden aus dem Rennkalender gestrichen.

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Erneuter Saisonstart in Paul Ricard
Erneuter Saisonstart in Paul Ricard
Foto: SRO
Erneuter Saisonstart in Paul Ricard
© SRO

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Die GT World Challenge Europe besteht auch 2027 aus zehn Rennwochenenden. Wie gewohnt werden je fünf Endurance Cup- und fünf Sprint Cup-Wochenenden ausgefahren.

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Neu im Rennkalender sind derweil Imola und Budapest, die nach mehrjährigen Abstinenzen in den Kalender zurückkehren. Monza wird aufgrund von Baumaßnahmen nicht im Kalender sein, ebenfalls wird Portimao 2027 nicht im Kalender stehen.

Die Endurance Cup-Saison beginnt im April auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet mit einem sechsstündigen Rennen. Nach dem dreistündigen Rennen in Imola finden Ende Juni die 24h Spa statt. Der Nürburgring und Barcelona runden die Langstreckensaison ab.

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Anfang Mai beginnt der Sprint Cup in Brands Hatch. Weitere Sprintrennen finden in Misano, Magny Cours und Zandvoort statt. Das Finale findet Anfang Oktober auf dem Hungaroring in Budapest statt.

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Rennkalender GT World Challenge Europe 2027:

17.04. - 18.04. - Circuit Paul Ricard (Endurance Cup)

01.05. - 02.05. - Brands Hatch (Sprint Cup)

22.05. - 23.05. - Imola (Endurance Cup)

26.06. - 27.06. - CrowdStrike 24 Hours of Spa (Endurance Cup)

17.07. - 18.07. - Misano (Sprint Cup)

31.07. - 01.08. - Magny Cours (Sprint Cup)

28.08. - 29.08. - Nürburgring (Endurance Cup)

18.09. - 19.09. - Zandvoort (Sprint Cup)

02.10. - 03.10. - Budapest (Sprint Cup)

23.10. - 24.10. - Barcelona (Endurance Cup)

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