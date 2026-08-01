GT World Challenge-Saisonfinale in Portimão auf Samstag vorgezogen

Im Rahmen der Veranstaltung in Magny-Cours gab die GT World Challenge Europe bekannt, dass das Saisonfinale in Portimão auf Samstag den 17. Oktober vorgezogen wird, um die Auswirkungen der Terminüberschneidung mit der FIA WEC in Barcelona zu minimieren. Die FIA WEC wird zeitgleich in Barcelona antreten, das Rennen in Spanien ersetzt das geplante Rennen in Katar. Ein Ausweich von einer der beiden Rennserien auf ein anderes Wochenende war nicht möglich.

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Rund 20 Fahrer, mehrere Teams und etliche Personen aus dem Fahrerlager sind in beide Serien involviert. Durch das vorgezogene Rennen möchte die SRO ermöglichen, dass alle Beteiligten an beiden Veranstaltungen teilnehmen können.

Das dreistündige Rennen auf der Berg-und-Talbahn an der Algarveküste wird nun am Samstag um 17:00 Uhr Ortszeit starten und in der Dunkelheit enden. Das Qualifying findet am Freitag ab 17:55 Uhr statt.

Neben der GT World Challenge Europe starten auch die GT4 European Series, die GT2 European Series und die McLaren Trophy Europe in Portimão. Die weiteren Serien werden auch Sonntag je ein Rennen absolvieren um ihre Saison abzuschließen, die GT2 European Series sogar beide Rennen.

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