GT World Challenge und FIA WEC arbeiten an Minderung von Überschneidung

Bis zur offiziellen Bekanntgabe des Saisonabschlusskalenders der WEC scheint sich das Szenario für Plan B immer deutlicher abzuzeichnen. Dieser sieht zwei europäische Sechsstunden-Rennen vor, wobei die Rennstrecken von Barcelona und Monza ganz oben auf der Liste stehen. Die Austragung der ursprünglich geplanten Rennen in Katar und Bahrain ist aufgrund der politischen Lage unwahrscheinlich.

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Sollte sich diese Annahme bestätigen, käme es zu einer Terminüberschneidung zwischen dem WEC-Rennen in Barcelona und dem Endurance-Finale der GT World Challenge Europe in Portimão.

Drei Teams wären von diesem Terminkonflikt direkt betroffen: AF Corse, Garage 59 und Team WRT sowie etwa zwanzig Fahrer, die in beiden Meisterschaften antreten.

Das Wochenende in Portugal vom 17. und 18. Oktober findet zwar statt, doch das Programm muss voraussichtlich überarbeitet werden. Das ursprünglich für Sonntag von 15:30 bis 18:30 Uhr geplante Rennen des GT World Challenge Europe Endurance Cup würde dann auf den Samstag vorverlegt, wobei das Rennende für den Abend vorgesehen ist.

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«Wir arbeiten an einem neuen Zeitplan», erklärte SRO-Boss Stéphane Ratel gegenüber Endurance-Info im Fahrerlager von Misano. «Wir müssen noch die verschiedenen Sessions organisieren. Letztendlich sind wir es, die unser Programm anpassen werden, und nicht die WEC. Es ist daher vorgesehen, das Rennen auf Samstagabend zu verlegen. Nun müssen die Sessions neu organisiert werden, aber die WEC hat uns versichert, eng mit uns zusammenzuarbeiten, um eine Lösung zu finden, insbesondere durch die Einrichtung eines Transportmittels, mit dem die Fahrer schnell zwischen den beiden Rennstrecken hin- und herfahren können. Ich weiß nicht, ob sich alle dafür entscheiden werden, an beiden Rennen teilzunehmen; manche werden vielleicht das eine oder das andere bevorzugen. Unsere Aufgabe ist es jedoch, ihnen diese Möglichkeit zu bieten.»