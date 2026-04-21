GT3-Vollprofis äußern sich über tödlichen Unfall von Juha Miettinen

Die Nürburgring-Nordschleife wird von vielen Fahrern als beste Rennstrecke der Welt geliebt. Doch am vergangenen Wochenende zeigte der Kurs erneut seine Schattenseite, als im Samstagsrennen der ADAC 24h Qualifiers Juha Miettinen tödlich verunglückte.

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Das Sonntagsrennen fand nach einer Schweigeminute statt.

In der Servus-TV-Sendung «Sport und Talk Spezial» aus dem Schönberghof Spielberg äußerten sich die GT3-Vollprofis Thomas Preining, Kelvin van der Linde und Luca Engstler - die alle am Samstag ebenfalls am Start standen - zu dem dramatischen Unfall.

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«Fürchterlich. Im Rennen kriegst du als Fahrer wenig mit. Ich habe die Rote Flagge gesehen, das war ein schlechtes Zeichen. Es war schnell klar, dass das eine drastische Situation ist. Wir haben dann damit gerechnet, dass es abgesagt wird. In seinen Ehren sind wir es dann dennoch gefahren. Motorsport ist gefährlich. Man muss an der Sicherheit arbeiten», zeigte sich Preining geschockt.

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Der Südafrikaner van der Linde hofft nach dem Unfall auf weitere Sicherheitsmaßnahmen: «Man glaubt, dass einem das nicht passieren kann, bis es hautnah jemandem passiert. Ich musste bei jeder Kurve an ihn denken. Es war ein Wake-up-Call.»

«Am Ende ist man gespaltener Meinung, ob man fahren soll oder nicht. Es ist eine Extremsituation, die man nicht greifen oder beschreiben kann. Jeder weiß, dass ein Restrisiko da ist. Man darf nie aufhören, die Gefahr zu minimieren. Da muss man immer weitermachen», ergänzt Lamborghini-Werksfahrer Luca Engstler.

Auf Social Media zeigte sich eine riesige Anteilsnahme, nachdem am Samstagabend der Tod von Juha Miettinen von der Rennleitung bekanntgegeben wurde.

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