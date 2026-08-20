Haupt Racing Team mit neuen Ford-Fahrern am Nürburgring

Wie gewohnt startet das Haupt Racing Team mit zwei Ford Mustang GT3 am Nürburgring im GT World Challenge Europe Endurance Cup. Dabei stellt der Rennstall aus Drees das Fahreraufgebot des Silver Cup-Fahrzeugs um.

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Maxime Oosten wird nicht in der Eifel starten. Aufgrund einer Terminüberschneidung mit der GT World Challenge Asia wird der schnelle Niederländer nicht an den Start gehen können. Und auch ADAC GT Masters-Pilot Max Reis wird nicht am letzten August-Wochenende am Nürburgring starten. Einzig Eduardo Coseteng wird von den Stammfahrern an den Start gehen.

Stattdessen wird mit Niklas Kalus ein weiterer ADAC GT Masters-Pilot am Steuer des Mustang GT3 mit der Startnummer #65 Platz nehmen. Kalus wird damit sein Debüt in der europäischen Topserie für GT3-Fahrzeuge feiern. DTM-Pilot Nicolas Baert rundet das Fahrertrio ab. Für den Belgier, der normalerweise im Aston Martin antritt, wird es der erste Rennstart im Ford Mustang GT3 sein.

Der Pro-Wagen wird dabei wie gewohnt von Thomas Drouet, Arjun Maini und Fabio Scherer pilotiert.

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