Informationen zum neuen Ford Mustang GT3 Evo

Die Weiterentwicklung des Ford Mustang GT3 wird in der kommenden Saison mit dem 24-Stunden-Rennen auf dem Daytona International Speedway ihren Wettbewerbsstart feiern, aber dieses Paket-Upgrade befindet sich bereits seit dem ersten Einsatz des Mustang GT3 auf der Rennstrecke in der Entwicklung. Wir haben kontinuierlich daran gearbeitet, den Mustang nicht nur als amerikanische Ikone, sondern auch als unsere globale Sportwagen-Rennplattform weiter zu etablieren.

Dabei handelt es sich nicht um eine komplette Überarbeitung des Fahrzeugs, denn wir respektieren die mehr als 60-jährige Tradition des Mustang-Rennsports, die dem GT3-Modell vorausging. Vielmehr haben wir die wichtigsten Erkenntnisse aus allen Mustang GT3-Programmen der letzten zwei Jahre weltweit genutzt, um die Plattform zu optimieren. In Zusammenarbeit mit unseren Partnern haben wir wichtige Erkenntnisse genutzt, um das Fahrzeug weiterzuentwickeln und dabei den unverwechselbaren Geist des Mustang strikt beizubehalten.

In unserem Bestreben, unseren Kunden das wettbewerbsfähigste Auto zu liefern, haben wir drei Bereiche des Mustang GT3 identifiziert, die optimiert werden müssen: Aerodynamik, Kinematik und Bremsen. Alle Aktualisierungen konzentrieren sich darauf, uns unabhängig von der Art der Rennstrecke oder dem Wettbewerbsniveau auf dem neuesten Stand zu halten.

Aerodynamik

Unser Hauptziel für das aktualisierte Aerodynamikpaket war es, den Gesamtabtrieb zu erhöhen und die Effizienz zu verbessern, wobei wir die große Vielfalt der Rennstrecken weltweit berücksichtigt haben. Beides haben wir durch den Einbau aggressiver Dive Planes und Überarbeitungen am Splitter und am Heckdiffusor erreicht.

Ein weiteres Ziel war die Schaffung einer stabileren, konsistenteren aerodynamischen Plattform, die den Mustang GT3 letztlich widerstandsfähiger gegenüber Änderungen der Fahrhöhe von Strecke zu Strecke machte. Als kundenorientierte Plattform ist die Fahrbarkeit ein wichtiger Leistungsindikator. Unabhängig davon, ob Sie ein Bronze-, Silber- oder Pro-Fahrer sind, möchten wir allen Fahrern die Möglichkeit geben, die maximale Leistung aus dem Mustang GT3 herauszuholen. Die Schaffung von Stabilität und Konsistenz trägt dazu bei, ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln, unabhängig davon, ob die Teams auf engen Strecken wie dem WeatherTech Raceway Laguna Seca oder auf Hochgeschwindigkeitsstrecken wie dem Circuit de la Sarthe antreten.

Die Dive Planes sind die offensichtlichsten Änderungen und die einzigen sichtbaren Modifikationen von oben. Die doppelten Dive Planes bieten einen erheblichen Front-Downforce und machen das Fahrzeug gleichzeitig weniger empfindlich gegenüber Änderungen der Fahrhöhe.

Dieses Paket befindet sich seit 2023 in der Entwicklung, und wir haben unzählige Stunden im Windkanal und auf Rennstrecken auf der ganzen Welt verbracht – vom Portimão Circuit über Laguna Seca bis hin zum Watkins Glen International Circuit. Mit jeder Runde haben wir den Mustang GT3 zu einem Produkt verfeinert, das wir mit Stolz in Daytona auf den Markt bringen.

Kinematik

Passend zum neuen Aerodynamikpaket haben wir entsprechende Anpassungen an der Kinematik des Mustang GT3 vorgenommen. Dazu gehören Änderungen an der Vorder- und Hinterachse, die das Fahrverhalten des Fahrzeugs verändern. Wir haben den Mustang GT3 nun auf verschiedenen Rennstrecken rund um den Globus und mit mehreren unterschiedlichen Reifenmischungen im Einsatz gesehen. Dadurch haben wir ein besseres Verständnis dafür gewonnen, wo das Fahrzeug seine Stärken ausspielt und was wir tun müssen, um das Beste aus den verschiedenen Reifenmischungen herauszuholen.

Zu diesem Zweck haben wir eine stabilere Plattform geschaffen und Eigenschaften wie Anti-Dive und Camber Gain optimiert. Dadurch kann das Fahrzeug nicht nur das Beste aus den Reifen herausholen, sondern auch das neue Aerodynamikpaket optimal nutzen.

Bei Straßenfahrzeugen, insbesondere aber im Motorsport, müssen Fahrzeugdynamik und Aerodynamik gemeinsam entwickelt werden. Daher war es nur natürlich, diese Aktualisierungen für die EVO-Version des Mustang GT3 gemeinsam vorzunehmen.

Bremsen

Bei den Bremsen haben wir einen Bereich gefunden, in dem wir uns kontinuierlich verbessern können, um unseren Kunden ein ausgewogenes Leistungspaket zu bieten.

Brembo ist seit Jahren ein wertvoller Partner und Lieferant für uns. Brembo-Produkte wurde bereits in den Serienmodellen Mustang, Dark Horse R und Mustang GT4 verbaut, daher war es für uns naheliegend, auch unseren Mustang GT3 darauf abzustimmen.

Während unserer Tests hat Brembo stets die von uns geforderte Haltbarkeit und Leistung unter Beweis gestellt. Bei Langstreckenrennen ist die Zuverlässigkeit der Komponenten unverzichtbar – insbesondere, da wir in Le Mans und Spa antreten und unsere Klassensiege in Daytona und beim ADAC RAVENOL 24h Nürburgring verteidigen.

Wir haben auch Verbesserungen bei der Bremsleistung und der maximalen Verzögerung festgestellt. Diese Verbesserungen werden für Sprintrennen entscheidend sein, angefangen bei unseren Einsätzen in der DTM und in der GT World Challenge bis hin zu unserem IMSA-Heimrennen, bei dem wir unseren Sieg auf den Straßen von Detroit verteidigen wollen.

Die Entwicklung des Mustang GT3

Unsere jüngsten Tests in Sebring und Daytona waren der Höhepunkt einer intensiven Entwicklungsphase für den Mustang GT3. Sie stehen für das unermüdliche Streben nach Leistung durch datengestützte Optimierungen und Fahrer-Feedback. Von der Fahrbarkeit bis zur Leistung waren die erzielten Verbesserungen ein direktes Ergebnis des Engagements des Ford Racing Teams für Spitzenleistungen.

Wenn man bedenkt, wie weit die Plattform gekommen ist. Die erste Rennsaison des Mustang GT3 im Jahr 2024 war sicherlich ein Jahr des Lernens. Wir haben das Auto, das Team und die Prozesse von Ford Racing weiterentwickelt – all das hat uns auf die Erfolge vorbereitet, die wir 2025 mit Siegen bei einigen der wichtigsten Sportwagenrennen erzielt haben.

Die 14 weltweiten Siege sind das direkte Ergebnis der harten Arbeit, des Engagements und der Unermüdlichkeit aller Beteiligten – von Multimatic Motorsports, M-Sport und unseren Ford Racing-Ingenieuren bis hin zu den Kundenteams, die den Mustang GT3 auf Rennstrecken rund um die Welt einsetzen. Gemeinsam haben wir die Leistungsfähigkeit des Mustang GT3 unter Beweis gestellt. Dieser Erfolg ist für uns alle ein Grund zum Stolz und motiviert uns, die Plattform noch weiter voranzutreiben.