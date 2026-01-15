Italienischer Shootingstar Tommaso Mosca wird neuer Ferrari-Werksfahrer

Ferrari freut sich bekannt zu geben, dass Tommaso Mosca ab der Saison 2026 zu den offiziellen Fahrern des Teams gehören wird. Der am 10. April 2000 in Brescia geborene Mosca hat in den letzten drei Saisons umfangreiche Erfahrungen mit den GT-Fahrzeugen des Herstellers aus Maranello gesammelt und zwei Titel in der italienischen GT-Langstreckenmeisterschaft gewonnen. Nun wird er Teil der Familie der offiziellen Fahrer des springenden Pferdes und wird in den führenden internationalen Langstreckenserien antreten.

Werbung

Werbung

Tommaso Mosca begann seine Rennkarriere im Kartsport. Mit nur sieben Jahren errang er seinen ersten Rennsieg und erzielte sowohl bei nationalen als auch bei internationalen Wettbewerben beeindruckende Ergebnisse. Diese Leistungen verschafften ihm 2016 die Möglichkeit, am 13. ACI Sport Supercorso Federale Velocità auf dem internationalen Rennkurs „Piero Taruffi” in Vallelunga teilzunehmen, den er schließlich gewann.

Ab 2017 wechselte der in Brescia geborene Fahrer zum GT-Rennsport und nahm an nationalen Markenpokal-Serien teil. Drei Jahre später, im Jahr 2020, gab er sein Debüt in der hart umkämpften GT World Challenge Europe und fuhr alle Sprint-Cup-Rennen in der Pro-Klasse. Bei seinem ersten Auftritt sicherte sich Mosca die Pole-Position und landete auf dem Gesamtpodium. Im Jahr 2021 nahm er an einigen Sprint-Cup-Runden in der Silver-Klasse teil. Anschließend nahm er an allen fünf Veranstaltungen des GT World Challenge Europe Endurance Cup 2022 in derselben Klasse teil. In dieser Saison erreichte er in Paul Ricard einen Podiumsplatz in seiner Klasse.

Die Saison 2023 war ein entscheidender Moment in der Karriere des italienischen Fahrers, da er sein Debüt bei Ferrari gab. In diesem Jahr wurde Mosca am Steuer des von der Scuderia Baldini eingesetzten 488 GT3 Evo 2020 zusammen mit Giancarlo Fisichella italienischer GT-Langstreckenmeister. Er sicherte sich drei Pole-Positions und zwei Siege in den vier Rennen des Kalenders.

Werbung

Werbung

2024 gewann Mosca seinen zweiten Titel in Folge in derselben italienischen Meisterschaft und holte sich mit Giancarlo Fisichella und Arthur Leclerc im Ferrari 296 GT3 seine zweite GT3-Krone. In diesem Jahr wurde er außerdem Zweiter im Bronze Cup bei den 24 Stunden von Spa, wo er zusammen mit Andrea Bertolini, Louis Machiels und Jef Machiels den AF Corse Ferrari 296 GT3 fuhr.

Thema der Woche Formel 1 anno 2026: Welches Team hat das stärkste Fahrerduo? Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig. Mathias Brunner Weiterlesen

In der Saison 2025 fuhr Tommaso Mosca als offizieller Fahrer für AF Corse und wurde mit zwei Pole-Positions, vier Siegen und sechs Podiumsplätzen Vizemeister in der International GT Open. In diesem Jahr nahm er außerdem mit AF Corse – Francorchamps Motors an drei Rennen der GT World Challenge Europe in der Bronze-Klasse teil, darunter die 24 Stunden von Spa.

Neben seiner Motorsportkarriere, die zu seinem Beruf geworden ist, erwarb Tommaso Mosca einen Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften in Brescia und einen Master-Abschluss in Innovations- und Technologiemanagement in Mailand.

Tommaso Mosca: «Seit meiner Kindheit habe ich immer davon geträumt, für Ferrari zu fahren. Teil der Gruppe der offiziellen Fahrer zu werden, ist daher ein großer Traum, der wahr geworden ist. Ich bin stolz und freue mich darauf, dieses fantastische Abenteuer zu beginnen. Dank der Erfahrung meiner Teamkollegen, Fahrer mit herausragenden Karrieren, bin ich zuversichtlich, dass ich viel lernen und mich aus technischer Sicht weiter verbessern kann. Das Ziel für 2026 ist es, mein Bestes zu geben, um bei den internationalen Wettbewerben, an denen ich teilnehmen werde, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.»

Werbung

Werbung