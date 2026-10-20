Deutsches Nachwuchstalent Jay Mo Härtling 2027 mit Mercedes-AMG-Topteam

Jay Mo Härtling ist der erste Champion der neu eingeführten SRO GT Academy-Wertung der GT2 European Series powered by Pirelli. Der Stammfahrer von SR Motorsport by Schnitzelalm erzielte mit dem Mercedes-AMG GT2 #111 im Saisonverlauf drei Pro-Am-Klassensiege und zwei weitere Podestplätze. Damit sicherte er sich gemeinsam mit seinem Teamkollegen David Thilenius (USA) und SR Motorsport by Schnitzelalm die Fahrer- und Teammeisterschaft in der Pro-Am-Wertung. Darüber hinaus gewann Härtling die Premierensaison der SRO GT Academy. Für die SRO-Nachwuchswertung waren alle Fahrerinnen und Fahrer der GT2 European Series unter 30 Jahren mit Silber-Einstufung teilnahmeberechtigt. Die Punktevergabe basierte unter anderem auf individuellen Leistungsfaktoren wie der Qualifying- und der durchschnittlichen Rundenzeit im Rennen. Für verursachte Zwischenfälle und unangemessenes Verhalten abseits der Strecke sah das Reglement Punktabzüge vor.

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In der SRO GT Academy-Wertung der GT2 European Series setzte sich Jay Mo Härtling, der am morgigen Mittwoch seinen 24. Geburtstag feiert, gegen sieben Konkurrenten durch. Damit sicherte er sich einen vollständig finanzierten festen Startplatz im GT World Challenge Europe Endurance Cup 2027. Die fünf Langstreckenrennen wird Jay Mo Härtling im Mercedes-AMG GT3 des Mercedes-AMG Kundensportteams GetSpeed bestreiten. Die Mannschaft um Teamchef Adam Osieka tritt seit 2019 in der SRO-Serie an und verzeichnete bei bislang 102 Renneinsätzen vier Klassensiege, fünf Gesamt- und elf Klassenpodestplätze. Den ersten Gesamtsieg feierte das deutsche Team am vergangenen Samstag beim Saisonabschluss in Portimão mit Ralf Aron, Maximilian Götz und Fabian Schiller. Insgesamt setzte GetSpeed beim Finale vier Mercedes-AMG GT3 ein.

Jay Mo Härtling bestritt am 1. Oktober 2022 sein erstes Rennen mit einem Rennfahrzeug aus Affalterbach. Seitdem absolvierte er insgesamt 124 Rennen, davon 123 davon mit SR Motorsport by Schnitzelalm. Einen Einsatz hatte er in diesem Jahr in der Nürburgring Langstrecken-Serie mit dem Mercedes-AMG Team RAVENOL. Insgesamt sammelte Härtling bereits bei 56 Renneinsätzen im Mercedes-AMG GT3 Erfahrung, beendete dreimal das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring und gewann Titel in der GT Winter Series sowie im GTC Race. In der GT World Challenge feiert er 2027 sein Debüt.

Bei den CrowdStrike 24 Hours of Spa wird Jay Mo Härtling auf vier weitere Gewinner der SRO GT Academy treffen. Die Wertungssieger der British GT Championship sowie der GT World Challenges America, Asia und Australia erhalten ein komplett finanziertes Cockpit für den belgischen Langstreckenklassiker. Gemeinsam treten sie für das Team Motopark an und werden dabei ebenfalls in einem Mercedes-AMG GT3 an den Start gehen. Jarrod Waberski konnte sich über die British GT Championship qualifizieren. Ryan Yardley sicherte sich den Nachwuchstitel in der GT World Challenge America. Die weiteren Teilnehmer werden bei den Saisonfinals der GT World Challenge Asia (Shanghai International Circuit, 30. Oktober bis 1. November) und der GT World Challenge Australia (Adelaide Parklands Circuit, 26. bis 29. November) ermittelt.

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Stefan Wendl, Leiter Customer Racing, Mercedes-AMG Motorsport: «Wir freuen uns sehr, die Initiative der SRO mit der Einführung der SRO GT Academy gemeinsam mit unserem langjährigen Kundensportteam GetSpeed unterstützen zu können. Durch das Programm erhalten jungen Talente die Möglichkeit, den nächsten Schritt in ihrer Karriere zu machen und sich am Steuer eines Mercedes-AMG GT3 mit etablierten Fahrern zu messen. Das innovative Konzept der SRO GT Academy, bei dem neben den durchschnittlichen Rundenzeiten auch Fairness und Konstanz eine entscheidende Rolle spielen, stellt einen vielversprechenden Ansatz in der Nachwuchsförderung dar. Jay Mo Härtling hat sich als erster Gewinner der SRO GT Academy gemeinsam mit seinem Team SR Motorsport by Schnitzelalm durch konstant starke Leistungen über die gesamte Saison hinweg ausgezeichnet und sich diese Chance absolut verdient.»

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Adam Osieka, Teamchef GetSpeed: «Ich bin sehr stolz darauf, dass GetSpeed den Mercedes-AMG GT3 für den Gewinner der SRO GT Academy, Jay Mo Härtling, im GT World Challenge Europe Endurance Cup 2027 an den Start bringen darf. Jay Mo hat sich diese Chance durch seine herausragenden Leistungen in der hart umkämpften GT2 European Series verdient. Wir freuen uns darauf, mit ihm zusammenzuarbeiten, während er den nächsten Schritt in seiner Karriere macht. Die SRO GT Academy ist eine großartige Initiative, um junge Talente zu fördern und ihnen Chancen für ihre Zukunft im Motorsport zu eröffnen.»

Jay Mo Härtling, SRO GT Academy-Gewinner: «Die Saison in der GT2 European Series war unfassbar aufregend und hat sich teilweise wie eine Achterbahnfahrt angefühlt. Wir sind sehr gut gestartet, hatten zwischendurch aber auch ein paar durchschnittliche Ergebnisse. Insgesamt haben wir jedoch einen sehr guten Job gemacht. Der Gewinn in der SRO GT Academy ist für das Team SR Motorsport by Schnitzelalm und mich ein wichtiger und zukunftsweisender Schritt. Ich freue mich, dass ich durch die SRO GT Academy die Möglichkeit bekomme, mich im kommenden Jahr in der GT World Challenge Europe im Mercedes-AMG GT3 zu beweisen.»