Juha Miettinen nach schweren Unfall bei ADAC 24h Qualifiers verstorben

Während des ersten Rennens der ADAC 24h Nürburgring Qualifiers (18. April 2026) ereignete sich in der Anfangsphase des Rennens ein schwerer Unfall, in den sieben Teilnehmer verwickelt waren.

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Nach der Kollision mehrerer Fahrzeuge unterbrach die Rennleitung das Rennen umgehend, um umfangreiche Bergungs- und Rettungsmaßnahmen zu ermöglichen.

Trotz des sofortigen Eintreffens der Rettungskräfte konnten die Sanitäter den betroffenen Fahrer, Juha Miettinen (BMW 325i, #121), nicht mehr retten; der Fahrer verstarb im Medical Centre, nachdem alle Wiederbelebungsversuche erfolglos geblieben waren.

Juha Miettinen Foto: X Juha Miettinen © X

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Die anderen sechs betroffenen Fahrer wurden zur Vorsorgeuntersuchung ins Medical Centre und in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Keiner der Verletzten befindet sich in lebensbedrohlichem Zustand.

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Das Rennen wird am Samstagabend nicht fortgesetzt. Die Gedanken aller Beteiligten der 24 Stunden vom Nürburgring sind bei der trauernden Familie von Juha Miettinen.