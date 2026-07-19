Jules Gounon im Verstappen Racing Mercedes-AMG auf Pole-Position
Jules Gounon hat sich im Mercedes-AMG Team Verstappen Racing Mercedes-AMG GT3 die Pole-Position für den zweiten Lauf des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Misano gesichert.
Pole-Position für Jules Gounon im zweiten Lauf des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Misano. Im Mercedes-AMG Team Verstappen Racing Mercedes-AMG GT3 fuhr der in Andorra lebende Franzose nach dem enttäuschenden Ausfall am Samstag auf den besten Startplatz. In 1:32.017 Minuten umrundete er den Kurs.
Vortagessieger Kelvin van der Linde fuhr im WRT BMW M4 GT3 auf den zweiten Startplatz. 0,057 Sekunden fehlten dem Südafrikaner auf die Pole-Position.
Kobe Pauwels komplettiert im Comtoyou Racing Aston Martin die Top-3-Positionen.
Max Hesse fuhr im WRT BMW M4 GT3 mit der Startnummer #46 auf den vierten Startplatz, somit lebt der Traum vom vierten Misano-Sieg von Valentino Rossi beim GT World Challenge Europe Sprint Cup auf seiner Heimstrecke weiter.
Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint(Top 10):
Dani Juncadella/Jules Gounon – Mercedes-AMG Team Verstappen Racing – Mercedes-AMG GT3
Charles Weerts/Kelvin van der Linde – WRT – BMW M4 GT3
Nicki Thiim/Kobe Pauwels - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3
Valentino Rossi/Max Hesse – WRT – BMW M4 GT3
Thomas Neubauer/Arthur Leclerc – AF Corse – Ferrari 296 GT3
Lucas Auer/Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3
James Kell/Arthur Rougier - CSA Racing - McLaren 720S GT3
Thierry Vermeulen/Ben Green – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3
Matteo Cairoli/Konsta Lappalainen - Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3
Amaury Cordeel/Jordan Pepper – WRT – BMW M4 GT3
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