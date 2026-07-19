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Jules Gounon im Verstappen Racing Mercedes-AMG auf Pole-Position

Jules Gounon hat sich im Mercedes-AMG Team Verstappen Racing Mercedes-AMG GT3 die Pole-Position für den zweiten Lauf des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Misano gesichert.

Jonas Plümer

Von

Sportwagen

Jules Gounon auf Pole-Position
Jules Gounon auf Pole-Position
Foto: SRO
Jules Gounon auf Pole-Position
© SRO

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Pole-Position für Jules Gounon im zweiten Lauf des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Misano. Im Mercedes-AMG Team Verstappen Racing Mercedes-AMG GT3 fuhr der in Andorra lebende Franzose nach dem enttäuschenden Ausfall am Samstag auf den besten Startplatz. In 1:32.017 Minuten umrundete er den Kurs.

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Vortagessieger Kelvin van der Linde fuhr im WRT BMW M4 GT3 auf den zweiten Startplatz. 0,057 Sekunden fehlten dem Südafrikaner auf die Pole-Position.

Kobe Pauwels komplettiert im Comtoyou Racing Aston Martin die Top-3-Positionen.

Max Hesse fuhr im WRT BMW M4 GT3 mit der Startnummer #46 auf den vierten Startplatz, somit lebt der Traum vom vierten Misano-Sieg von Valentino Rossi beim GT World Challenge Europe Sprint Cup auf seiner Heimstrecke weiter.

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Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint(Top 10):

  1. Dani Juncadella/Jules Gounon – Mercedes-AMG Team Verstappen Racing – Mercedes-AMG GT3

  2. Charles Weerts/Kelvin van der Linde – WRT – BMW M4 GT3

  3. Nicki Thiim/Kobe Pauwels - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3

  4. Valentino Rossi/Max Hesse – WRT – BMW M4 GT3

  5. Thomas Neubauer/Arthur Leclerc – AF Corse – Ferrari 296 GT3

  6. Lucas Auer/Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3

  7. James Kell/Arthur Rougier - CSA Racing - McLaren 720S GT3

  8. Thierry Vermeulen/Ben Green – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

  9. Matteo Cairoli/Konsta Lappalainen - Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

  10. Amaury Cordeel/Jordan Pepper – WRT – BMW M4 GT3

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