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Jules Gounon im Verstappen Racing Mercedes-AMG GT3 auf Pole-Position

Im Mercedes-AMG GT3 des Teams von Max Verstappen fuhr Jules Gounon auf die Pole-Position für das erste Rennen des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Magny-Cours.

Sportwagen

Jules Gounon springt auf die Pole-Position
Jules Gounon springt auf die Pole-Position
Foto: SRO
Jules Gounon springt auf die Pole-Position
© SRO

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Jules Gounon unterstreicht seine gute Form in Magny-Cours, da er auf die Pole-Position für den ersten Lauf des GT World Challenge Europe Sprint Cup fuhr. Der in Andorra lebende Franzose umrundete den Kurs im Mercedes-AMG Team Verstappen Racing Mercedes-AMG GT3, der von 2Seas Motorsport eingesetzt wird, in 1:36.023 Minuten.

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Rang zwei sicherte sich Kiern Jewiss im 2Seas Motorsport Mercedes-AMG GT3, der damit auch der bestplatzierte Bronze Cup-Pilot war. 0,166 Sekunden fehlten ihm auf die Bestzeit.

Max Hesse komplettiert im WRT BMW M4 GT3, den er sich mit Valentino Rossi teilt, die Top-3-Positionen.

Im Artikel erwähnt

Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Magny-Cours Qualifying 1 (Top 10):

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  1. Daniel Juncadella/Jules Gounon – Mercedes-AMG Team Verstappen Racing – Mercedes-AMG GT3

  2. Kiern Jewiss/Charles Dawson - 2Seas Motorsport - Mercedes-AMG GT3

  3. Max Hesse/Valentino Rossi - WRT - BMW M4 GT3

  4. Lucas Auer/Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3

  5. Fabian Schiller/Gabriel Rindone – GetSpeed – Mercedes-AMG GT3

  6. Nicki Thiim/Kobe Pauwels – Comtoyou Racing – Aston Martin Vantage GT3

  7. Oliver Söderström/Arthur Dorison - Comtoyou Racing – Aston Martin Vantage GT3

  8. Marvin Dienst/Rinat Salikhov – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3

  9. Thomas Neubauer/Arthur Leclerc - AF Corse - Ferrari 296 GT3

  10. Matisse Lismont/Ignacio Montenegro – WRT – BMW M4 GT3

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