Jules Gounon im Verstappen Racing Mercedes-AMG GT3 auf Pole-Position
Im Mercedes-AMG GT3 des Teams von Max Verstappen fuhr Jules Gounon auf die Pole-Position für das erste Rennen des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Magny-Cours.
Jules Gounon unterstreicht seine gute Form in Magny-Cours, da er auf die Pole-Position für den ersten Lauf des GT World Challenge Europe Sprint Cup fuhr. Der in Andorra lebende Franzose umrundete den Kurs im Mercedes-AMG Team Verstappen Racing Mercedes-AMG GT3, der von 2Seas Motorsport eingesetzt wird, in 1:36.023 Minuten.
Rang zwei sicherte sich Kiern Jewiss im 2Seas Motorsport Mercedes-AMG GT3, der damit auch der bestplatzierte Bronze Cup-Pilot war. 0,166 Sekunden fehlten ihm auf die Bestzeit.
Max Hesse komplettiert im WRT BMW M4 GT3, den er sich mit Valentino Rossi teilt, die Top-3-Positionen.
Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Magny-Cours Qualifying 1 (Top 10):
Daniel Juncadella/Jules Gounon – Mercedes-AMG Team Verstappen Racing – Mercedes-AMG GT3
Kiern Jewiss/Charles Dawson - 2Seas Motorsport - Mercedes-AMG GT3
Max Hesse/Valentino Rossi - WRT - BMW M4 GT3
Lucas Auer/Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3
Fabian Schiller/Gabriel Rindone – GetSpeed – Mercedes-AMG GT3
Nicki Thiim/Kobe Pauwels – Comtoyou Racing – Aston Martin Vantage GT3
Oliver Söderström/Arthur Dorison - Comtoyou Racing – Aston Martin Vantage GT3
Marvin Dienst/Rinat Salikhov – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3
Thomas Neubauer/Arthur Leclerc - AF Corse - Ferrari 296 GT3
Matisse Lismont/Ignacio Montenegro – WRT – BMW M4 GT3
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