Kelvin van der Linde entschuldigt sich nach Auslösung von Horrorunfall
Kelvin van der Linde löste den Horrorunfall in der Schlussphase vom GT World Challenge Europe-Rennen in Monza aus. Der Südafrikaner entschuldigte sich und besuchte seine Gegner im Medical Center.
Die Schlussphase des GT World Challenge Europe Endurance Cup-Rennens in Monza kam es zu einem schweren Unfall. Kelvin van der Linde traf Alexey Nesov im Pure Rxcing Porsche im Heck, welcher daraufhin rückwärts mit hohen Tempo in die Schikane rutschte und Sven Müller und Ezequiel Perez Companc traf und sich daraufhin überschlug. Im Überschlag traf Nesov noch den auf dem zweiten Platz liegenden Marvin Dienst im WINWARD Racing Mercedes-AMG. Alle Fahrer konnten die Fahrzeuge verlassen, zwei wurden aber zu einer genaueren Untersuchung ins Medical Center eingeliefert.
„Ich möchte mich bei allen Fahrern entschuldigen, die in den Unfall involviert wurden. Es war eine sehr unglückliche Situation. Ich habe den Bremspunkt in Kurve eins falsch eingeschätzt und versucht, einen Unfall zu vermeiden. Leider hatte ich ein anderes Auto auf meiner linken Seite und habe den Porsche getroffen, der dann ins Schleudern geraten ist. Das Ergebnis ist schlimm und etwas, das niemand sehen möchte. Es tut mir leid, was passiert ist, und ich bin froh, dass ich beide Fahrer nach dem Rennen im Medical Center sehen konnte und sie in Ordnung waren“, so van der Linde nach dem Unfall.
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