Kelvin van der Linde erstmals im Sprint Cup auf Pole-Position
Im BMW M4 GT3 fuhr Kelvin van der Linde auf die Pole-Position im GT World Challenge Europe Sprint Cup in Magny-Cours. Es ist die erste Sprint-Cup-Pole-Position des Südafrikaners.
Pole-Position für Kelvin van der Linde im zweiten Lauf des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Magny-Cours. Im WRT BMW M4 GT3 umrundete er den Kurs in 1:35.927 Minuten. Für den erfolgreichen Südafrikaner ist es die erste Pole-Position im GT World Challenge Europe Sprint Cup.
Rang zwei sicherte sich Nicki Thiim im Comtoyou Racing Aston Martin Vantage GT3. 0,227 Sekunden fehlten dem Aston Martin-Werksfahrer auf die Bestzeit.
Christopher Haase komplettiert im Eastalent Racing Audi R8 LMS GT3 die Top-3-Positionen, nachdem das österreichische Team bis um 3:30 Uhr gearbeitet hat, um den R8 LMS GT3 nach der Kollision fahrbereit zu machen.
Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Magny-Cours Qualifying 2 (Top 10):
Charles Weerts/Kelvin van der Linde – WRT – BMW M4 GT3
Kobe Pauwels/Nicki Thiim – Comtoyou Racing – Aston Martin Vantage GT3
Simon Reicher/Christopher Haase - Eastalent Racing - Audi R8 LMS GT3
Dean MacDonald/Marvin Kirchhöfer – Garage 59 – McLaren 720S GT3
Bastian Buus/Ricardo Feller - Lionspeed GP - Porsche 911 GT3 R
James Kell/Arthur Rougier - CSA Racing - McLaren 720S GT3
Luca Engstler/Patric Niederhauser - Rutronik Racing - Lamborghini Temerario GT3
Daniel Juncadella/Jules Gounon – Mercedes-AMG Team Verstappen Racing – Mercedes-AMG GT3
Thomas Neubauer/Arthur Leclerc – AF Corse – Ferrari 296 GT3
Alessio Picariello/Dorian Boccolacci – Boutsen VDS – Porsche 911 GT3 R
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