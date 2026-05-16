Kontroverse Änderungen an Fahrzeugeinstufung der 24h Nürburgring

Zum Renntag der 24h Nürburgring hat die Technikkommission des ADAC Nordrhein die BoP erneut angepasst. Wir schauen für euch auf die Änderungen in der SP9-Klasse.

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Der BMW M4 GT3 muss zehn Kilogramm zuladen. Das Mindestgewicht des Fahrzeugs beträgt nun 1.350 Kilogramm.

Das Mindestgewicht des Lamborghini Huracán GT3 erhöht sich im fünf Kilogramm auf 1.335 Kilogramm. Zudem reduziert sich die Motorleistung, da der Restriktor um 0,5 Millimeter auf 50 Millimeter verringert wird.

Der Porsche 911 GT3 R muss fünf Kilogramm zuladen, obwohl das Fahrzeug bislang nicht die Topzeiten mitgehen kann. Das neue Gewicht beträgt nun 1.350 Kilogramm.

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Am Ford Mustang GT3 macht die Technikkommission die gestrige Änderung der Luftmengenbegrenzer rückgängig. Beide Restriktoren haben nun wieder eine Größe von 35 Millimetern.