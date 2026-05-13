Koopman Racing passt Fahrerbesetzung des legendären BMW Z4 GT3 an

Am Fahrerquartett des Koopman Racing BMW Z4 GT3 gibt es vor dem 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring kurzfristig eine Änderung. Frank Nikolaus, der das Auto bereits bei NLS3 fuhr und mit dem Fahrzeug einen Unfall hatte, wird nicht bei den ADAC RAVENOL 24h Nürburgring an den Start gehen.

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Anstelle von Nikolaus wird der Mexikaner Juan Carlos Carmona auf dem BMW Z4 GT3 an den Start gehen. Carmona nahm bereits zweimal am Langstreckenklassiker teil und bringt somit Nordschleifenerfahrung mit.

Angeführt wird das Fahrerquartett vom Fahrzeugeigner Peter Posavac. Michael Funke und der ehemalige DTM-Meister Volker Strycek werden ebenfalls im Cockpit des Fahrzeug des niederländischen Koopman-Teams, welches beim 24h-Rennen von Niclas Königbauer gemanaged wird, Platz nehmen.