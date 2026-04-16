KPX Racing präsentiert konkurrenzfähiges BMW-Duo für GTWC Sprint Cup
David Pittard und Jop Rappange werden für KPX Racing, dem Rennstall von Peter Kox, im GT World Challenge Europe Sprint Cup starten. Das Duo steuert einen BMW M4 GT3.
KPX Motorsport wurde von den Teamkollegen und engen Freunden Nico Pronk und Peter Kox gegründet und verkörpert eine gemeinsame Vision, die sich über Jahre des gemeinsamen Rennens auf höchstem Niveau im GT-Sport entwickelt hat. Das Team wird mit dem beeindruckenden BMW M4 GT3 EVO an den Start gehen und damit seine Absicht unterstreichen, ganz vorne mitzufahren.
Das Team hat zudem seine Fahreraufstellung für die Saison bestätigt. Der ehemalige Aston Martin-Werksfahrer David Pittard wird an der Seite des niederländischen GT-Talents Jop Rappange im GT World Challenge Europe Sprint Cup an den Start gehen.
David Pittard blickt optimistisch auf die Saison: «Es ist großartig, mit KPX Motorsport und BMW im GT World Challenge Europe Sprint Cup teilzunehmen. Nico und Peter haben ein fantastisches und motiviertes Team mit hohen Ambitionen zusammengestellt. Der GT World Challenge Europe Sprint Cup ist eine der wettbewerbsintensivsten Meisterschaften der Welt, wir stürzen uns also direkt ins kalte Wasser. Ich glaube jedoch, dass wir schnell lernen und in diesem Jahr um den Klassensieg kämpfen können!»
Sein junger Teamkollege fügt hinzu: «Ich freue mich sehr, Teil von KPX Motorsport zu sein. Es mag ein relativ neues Team sein, aber es baut auf einem reichen Schatz an Erfahrung und Wissen auf. Ich freue mich sehr auf diese Herausforderung und darauf, zu zeigen, was wir in diesem Jahr erreichen können. Die Teilnahme an der GTWC bedeutet Rennsport auf höchstem Niveau, aber ich weiß, dass wir dafür bereit sind.»
Teamchef Peter Kox schließt ab: «Mit Jop und David haben wir uns eine starke und ausgewogene Fahreraufstellung. Als ehemaliger Werksfahrer bringt David umfangreiche Erfahrung mit und weiß genau, was es braucht, um an der Spitze mitzufahren. Jop ist ein schneller Fahrer, der seine Erfahrung zunehmend in Ergebnisse umsetzt. Es ist eine großartige Kombination, und wir gehen mit Zuversicht in die Saison.»
Mit einer klaren Vision, einer erfahrenen Führung und einem konkurrenzfähigen Fahrerduo ist KPX Motorsport bereit, in einer der anspruchsvollsten GT3-Meisterschaften der Welt seine Spuren zu hinterlassen.
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