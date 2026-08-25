Lamborghini-Werksfahrer Sandy Mitchell ersetzt verletzten Maximilian Paul

Lamborghini-Werksfahrer Sandy Mitchell wird für das Grasser Racing Team beim GT World Challenge Europe Endurance Cup auf dem Nürburgring starten. Der Brite teilt sich den Lamborghini Temerario GT3 mit Mirko Bortolotti und Franck Perera.

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Mitchell wird im österreichischen Lamborghini-Team Maximilian Paul ersetzen. Paul machte zuletzt in der Heilung nach seinem schweren DTM-Unfall auf dem Norisring große Fortschritte und absolvirte auf dem Sachsenring seinen ersten Test nach dem Unfall, doch der Renneinsatz in der Eifel kommt für den Dredener zu früh.

«Ich freue mich mich auf das Wochenende auf dem Nürburgring mit dem TGI Team by GRT. Es wird mein erster Start mit dem Team und ich freue mich auf die gemeinsame Zusammenarbeit und hoffe auf ein starkes gemeinsames Ergebnis», so Sandy Mitchell. «Ich freie mich, dass die Heilung von Max sehr positiv verläuft und er bald wieder Rennen fahren wird. Ich wünsche ihm nur das Beste! Vielen Dank an Lamborghini und dem Grasser Racing Team für das Vertrauen.»

Mitchell startet in diesem Jahr mit Pfaff Motorsports in der IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Mit dem Lamborghini Temerario GT3 konnte er in den USA die letzten beiden Rennen gewinnen.

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