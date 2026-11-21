Laurin Heinrich bestimmt weiterhin den FIA GT World Cup in Macau. Im AO by Absolute Porsche 911 GT3 R gewinnt der 25-Jährige das Qualifikationsrennen über zwölf Runden in den Straßenschluchten. Damit wird der Deutsche das morgige Hauptrennen von der Pole-Position aufnehmen.

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Raffaele Marcuello sicherte sich den zweiten Startplatz, nachdem er den diesjährigen DTM-Champion Thomas Preining spektakulär überholen konnte. 1,662 Sekunden fehlten ihm im WRT BMW auf Laurin Heinrich.

Thomas Preining komplettiert die Top-3-Positionen.

Nach der ersten Runde stelle Adderly Fong seinen Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 in der Boxengasse ab. Das Fahrzeug erlitt starke Beschädigungen an der Front.

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Jamie Day schlug in seinem Comtoyou Racing Aston Martin Vantage GT3 in der fünften Runde im Bereich der Esses ein und steuerte daraufhin ebenfalls die Box an.

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Ergebnis FIA GT World Cup Macau Qualifikationsrennen (Top 10):

Laurin Heinrich – AO by Absolute – Porsche 911 GT3 R Raffaele Marciello – WRT – BMW M4 GT3 Thomas Preining – Tempo by Absolute Racing – Porsche 911 GT3 R Maro Engel – Craft-Bamboo Racing – Mercedes-AMG GT3 Joel Eriksson – Phantom Global Racing – Audi R8 LMS GT3 Earl Bamber – Audi Sport Team Absolute – Audi R8 LMS GT3 Kelvin van der Linde – WRT – BMW M4 GT3 Luca Engstler – Absolute Corse – Lamborghini Huracán GT3 Dorian Boccolacci – Absolute Racing – Porsche 911 GT3 R Alessio Picariello – Tempo by Absolute Racing – Porsche 911 GT3 R