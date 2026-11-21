Porsche-Star Laurin Heinrich gewinnt Qualifikationsrennen in Macau
Laurin Heinrich dominiert weiterhin den FIA GT World Cup in Macau und gewinnt auch das Qualifikationsrennen in den Straßenschluchten. Raffaele Marciello nach starkem Manöver auf Platz zwei.
Laurin Heinrich bestimmt weiterhin den FIA GT World Cup in Macau. Im AO by Absolute Porsche 911 GT3 R gewinnt der 25-Jährige das Qualifikationsrennen über zwölf Runden in den Straßenschluchten. Damit wird der Deutsche das morgige Hauptrennen von der Pole-Position aufnehmen.
Raffaele Marcuello sicherte sich den zweiten Startplatz, nachdem er den diesjährigen DTM-Champion Thomas Preining spektakulär überholen konnte. 1,662 Sekunden fehlten ihm im WRT BMW auf Laurin Heinrich.
Thomas Preining komplettiert die Top-3-Positionen.
Nach der ersten Runde stelle Adderly Fong seinen Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 in der Boxengasse ab. Das Fahrzeug erlitt starke Beschädigungen an der Front.
Jamie Day schlug in seinem Comtoyou Racing Aston Martin Vantage GT3 in der fünften Runde im Bereich der Esses ein und steuerte daraufhin ebenfalls die Box an.
Ergebnis FIA GT World Cup Macau Qualifikationsrennen (Top 10):
Laurin Heinrich – AO by Absolute – Porsche 911 GT3 R
Raffaele Marciello – WRT – BMW M4 GT3
Thomas Preining – Tempo by Absolute Racing – Porsche 911 GT3 R
Maro Engel – Craft-Bamboo Racing – Mercedes-AMG GT3
Joel Eriksson – Phantom Global Racing – Audi R8 LMS GT3
Earl Bamber – Audi Sport Team Absolute – Audi R8 LMS GT3
Kelvin van der Linde – WRT – BMW M4 GT3
Luca Engstler – Absolute Corse – Lamborghini Huracán GT3
Dorian Boccolacci – Absolute Racing – Porsche 911 GT3 R
Alessio Picariello – Tempo by Absolute Racing – Porsche 911 GT3 R
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