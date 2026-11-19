Laurin Heinrich setzte die Bestzeit in der ersten Trainingssitzung des FIA GT World Cup in Macau. Im AO by Absolute Porsche 911 GT3 R fuhr der deutsche Porsche-Star in den Straßenschluchten eine Bestzeit von 2:15.632 Minuten und setzte sich damit an die Spitze.

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Raffaele Marciello fuhr im WRT BMW M4 GT3 auf den zweiten Rang. 0,179 Sekunden fehlten dem unter Schweizer Lizenz fahrenden Italiener auf Heinrich.

Maro Engel komplettiert im Craft-Bamboo Racing Mercedes-AMG GT3 die Top-3-Positionen.

Die halbstündige Sitzung verging ohne große Zwischenfälle, einzig Luca Engstler striff im Lamborghini Huracán GT3 an der Leitplanke entlang, löste aber keine Unterbrechung aus.

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Ergebnis Training 1 FIA GT World Cup Macau (Top 10):

Laurin Heinrich - AO by Absolute - Porsche 911 GT3 R Raffaele Marciello - WRT - BMW M4 GT3 Maro Engel - Craft-Bamboo Racing - Mercedes-AMG GT3 Augusto Farfus - KRC - BMW M4 GT3 Kelvin van der Linde - WRT - BMW M4 GT3 Thomas Preining - Tempo by Absolute Racing - Porsche 911 GT3 R Joel Eriksson - Phantom Global Racing - Audi R8 LMS GT3 Earl Bamber - Audi Sport Asia Team Absolute - Audi R8 LMS GT3 Luca Engstler - Absolute Corse - Lamborghini Huracán GT3 Benjamin Goethe - Optimum Motorsport - McLaren 720S GT3

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