Lionspeed GP sorgt für Porsche-Sieg in Magny-Cours

Zweiter Saisonsieg von Lionspeed GP im GT World Challenge Europe Sprint Cup. Bastian Buus und Ricardo Feller gewinnen den zweiten Lauf in Magny-Cours und machen damit einen wichtigen Sprung im Titelkampf. Vom vierten Startplatz fuhr das Duo zum Sieg. Mit dem schnellsten Boxenstopp im Feld half die Boxencrew mit, dass der Porsche das Rennen für sich entscheiden konnte.

Werbung

Werbung

Rang zwei belegen Matisse Lismont und Ignacio Montenegro im WRT BMW M4 GT3, der sich mit einer starken Strategie und Boxenarbeit vom 15. Startplatz vorarbeiten konnte. Das Duo gewinnt damit auch den Bronze Cup.

Rutronik Racing feiert das erste Podestergebnis der Saison! Luca Engstler und Patric Niederhauser komplettieren im Lamborghini Temerario GT3 die Podestränge.

Polesitter Nicki Thiim begann im Comtoyou Racing Aston Martin einen Frühstart und bekam dafür eine 10-Sekunden-Strafe vom Rennleiter Niels Wittich verpasst.

Werbung

Werbung

Kurioses Bild in der fünften Runde. Alex Malykhin traf im Pure Rxcing Porsche das Heck des 2Seas Motorsport Mercedes-AMG von Charles Dawson. Dabei löste sich die vordere Stoßstange des Porsches und blieb um Heck des Mercedes-AMG stecken.

Thema der Woche Das Formel-1-Startfeld 2027: Platzt die Transfer-Bombe erst im Herbst? Sommerzeit, Ferienzeit, Saure-Gurke-Zeit: Dies sind die Wochen, in welchen normalerweise die hanebüchensten Fahrerwechsel diskutiert werden. Die Sensation zur Saison 2027 hin lässt auf sich warten. Weiterlesen

Kelvin van der Linde war auf einem unwiederstehlichen Weg nach vorne, nachdem er im Qualifying wegen Overboost disqualifiziert wurde. In den ersten 12 Minuten machte er ca. 20 Plätze gut, drehte aber dann in der letzten Schikane Ben Green im Emil Frey Ferrari um.

Nach 15 Minuten kollidierten Loris Spinelli im VSR Lamborghini Temerario GT3 und Peter Dempsey im Tempesta Racing Porsche 911 GT3 R. Der Lamborghini-Werksfahrer schleppte das Auto mit Beschädigungen in langsamer Fahrt in die Box, wo er ausschied.

Tabellenführer Kelvin van der Linde schied nach 18 Minuten im WRT BMW M4 GT3 aus. In der Adelaide-Haarnadel kollidierte der BMW-Werksfahrer mit Peter Dempsey im Tempesta Racing Porsche und musste das Fahrzeug mit einer gebrochenen Aufhängung abstellen. Das Rennen wurde neutralisiert. Dempsey musste den Wagen mit einem Reifenschaden in die Box schleppen, konnte das Rennen danach aber fortsetzen, verlor aber die Führung im Bronze Cup.

Werbung

Werbung

Dustin Blattner verunfallte im Kessel Racing Ferrari 296 GT3 nach 23 Minuten heftig im Bereich der Adelaide-Haarnadel. Bei der Zufahrt auf die Haarnadel kollidierte Blattner mit Rinat Salikhov und schlug daraufhin auf der Geraden mit hohen Tempo ein, ehe er mit hoher Geschwindigkeit in die Barriere in der Haarnadel einschlug. Um den Fahrer und den Wagen zu bergen sowie die Barriere zu reparieren wurde das Rennen mit der Roten Flagge unterbrochen. Blattner geht es den Umständen entsprechend, wurde aber zur Untersuchung ins Medical Center gebracht. Der WINWARD Mercedes erhielt eine 20-Sekunden-Stop&Go-Strafe für die Verursachung des Zwischenfalls.

Nach einer halbstündigen Unterbrechung wurde das Rennen hinterm Safety Car fortgesetzt. Nach zwei Runden hinter dem Maserati-Safety-Car wurde das Rennen wieder aufgenommen.

Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Magny-Cours Rennen 2 (Top 10):

Bastian Buus/Ricardo Feller – Lionspeed GP – Porsche 911 GT3 R Matisse Lismont/Ignacio Montenegro – WRT – BMW M4 GT3 Luca Engstler/Patric Niederhauser – Rutronik Racing – Lamborghini Temerario GT3 Thomas Neubauer/Arthur Leclerc – AF Corse – Ferrari 296 GT3 Simon Reicher/Christopher Haase – Eastalent Racing – Audi R8 LMS GT3 James Kell/Arthur Rougier – CSA Racing – McLaren 720S GT3 Dean MacDonald/Marvin Kirchhöfer – Garage 59 – McLaren 720S GT3 Jules Gounon/Daniel Juncadella – Mercedes-AMG Team Verstappen Racing – Mercedes-AMG GT3 Max Hesse/Valentino Rossi – WRT – BMW M4 GT3 Tommaso Mosca/Matias Zagazeta - AF Corse – Ferrari 296 GT3

Werbung