Lionspeed GP tritt mit Porsche-Stars bei den 24h Nürburgring an

Noch vor dem ersten Rennen 2026 wurden hinter den Kulissen Fahrerverträge für 2027 vorbereitet. Bei allem Neuigkeitswert dürfte das dem Sport mehr Schaden als Nutzen bringen. Ein Kommentar.
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Nach einem Jahr Pause kehrt Lionspeed GP zurück, um sich erneut einem der anspruchsvollsten Langstreckenrennen der Welt zu stellen. Das Team wird beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring einen Porsche 911 GT3 R einsetzen, der in der SP9 Pro startet und von einem Trio Porsche-Assen gesteuert wird.
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Die Geschichte von Lionspeed ist untrennbar mit der Nordschleife verbunden. Hier, in der legendären „Grünen Hölle“, wurde das Team gegründet und feierte einige seiner größten Erfolge. Das Team ist zweifacher Sieger der SP9 Pro-Am-Klasse beim Eifel-Langstreckenklassiker und holte sich sowohl 2020 als auch 2024 den Pokal. Der letztgenannte Sieg war ein besonderer Meilenstein, da er in der ersten Saison des Teams als eigenständiger GT-Rennstall errungen wurde. Seitdem ist das Team weiter gewachsen und hat sich als einer der am schnellsten aufsteigenden Teams im Porsche-Kundenrennsport einen hervorragenden Ruf erarbeitet. In diesem Jahr wird das Team seinen Einsatz auf die nächste Stufe heben und die legendäre Stuttgarter Marke bei den ADAC Ravenol 24h Nürburgring vertreten.
Das diesjährige 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring wird weltweit beispiellose Aufmerksamkeit auf sich ziehen, insbesondere durch das mit Spannung erwartete Debüt des vierfachen Formel-1-Weltmeisters Max Verstappen. Seine Teilnahme dürfte das Event zu einem der meistgesehenen Langstreckenrennen der jüngeren Geschichte machen und den Nürburgring fest ins Rampenlicht der weltweiten Formel-1-Fangemeinde rücken. Nachdem Verstappen 2025 seine Nordschleife-Permit-A im Porsche Cayman von Lionspeed absolviert hat, wird er nun in der SP9 Pro-Kategorie in einem Mercedes-AMG an den Start gehen und damit das Profil und die Wettbewerbsfähigkeit eines ohnehin schon stark besetzten Feldes, zu dem auch der Porsche mit der Startnummer 24 gehört, weiter steigern.
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Für die N24 begrüßt das Team eine Weltklasse-Fahreraufstellung am Steuer des Porsche 911 GT3 R Evo mit der Startnummer 24: Laurens Vanthoor und Laurin Heinrich gesellen sich zu Lionspeed-Stammfahrer Ricardo Feller.
Noch vor dem ersten Rennen 2026 wurden hinter den Kulissen Fahrerverträge für 2027 vorbereitet. Bei allem Neuigkeitswert dürfte das dem Sport mehr Schaden als Nutzen bringen. Ein Kommentar.
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Vanthoor, ein ehemaliger Gesamtsieger der N24, hat sich durch Einsätze als Werksfahrer bei Audi und Porsche als einer der besten Langstreckenfahrer seiner Generation etabliert. Sein Lebenslauf ist ebenso lang wie beeindruckend und umfasst unter anderem einen FIA-Langstrecken-Weltmeistertitel in der Hypercar-Klasse sowie Siege bei den Rolex 24 in Daytona, den Twelve Hours of Sebring, den 24 Stunden von Spa und dem Bathurst 12 Hour.
Ähnlich wie Vanthoor ist Heinrich derzeit Mitglied des Porsche-Werksfahrerteams in der LMDh-Klasse der IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Der 24-Jährige durchlief das Porsche-Nachwuchsprogramm, gewann 2022 den Titel im Carrera Cup Deutschland und hat sich seitdem im internationalen Wettbewerb immer weiter verbessert. In dieser Saison hat er bereits Gesamtsiege in Daytona und Sebring errungen. Das Trio vervollständigt Feller, ein weiterer ehemaliger N24-Sieger, der 2024 den Gesamtsieg errang – im selben Jahr, in dem Lionspeed in der SP9 Pro-Am triumphierte. Der Schweizer Rennfahrer schloss sich im vergangenen Jahr der Lionspeed-Familie an und stellte sein Talent und seine pure Geschwindigkeit in der GT World Challenge Europe powered by AWS unter Beweis.
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Der Porsche mit der Startnummer 24 reiht sich beim N24 in ein stark besetztes und hochkarätiges SP9-Feld ein, das gleichzeitig als zweite Runde der Intercontinental GT Challenge dient. Dort wird das Team versuchen, so viele Punkte wie möglich zu sammeln, um Porsche dabei zu helfen, die begehrte Hersteller-Meisterschaftskrone zurückzuerobern.
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