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Lionspeed GP verliert nach Strafe GT World Challenge Sprint-Tabellenführung

Bastian Buus und Ricardo Feller verlieren die Tabellenführung im GT World Challenge Europe Sprint Cup. Das Lionspeed GP-Duo erhielt im Nachgang an das erste Rennen in Zandvoort eine Zeitstrafe.

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Lionspeed GP verliert die Tabellenfühung
Lionspeed GP verliert die Tabellenfühung
Foto: SRO
Lionspeed GP verliert die Tabellenfühung
© SRO

Im Artikel erwähnt

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Bastian Buus und Ricardo Feller beendeten den ersten Lauf des GT World Challenge Europe Sprint Cup auf dem fünften Platz. Damit übernahm das Porsche-Duo die Tabellenführung nach dem ersten Wertungslauf.

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Doch die Freude im Porsche-Team hielt nicht lange an, denn nach dem Rennen wurde Lionspeed GP bestraft und verliert damit die Punkte des Rennens und auch die Tabellenführung.

Buus und Feller erhielten nachträglich eine Durchfahrtsstrafe, die in eine 29-Sekunden-Zeitstrafe umgewandelt wurde. Der Grund für die Strafe ist, dass Buus vor dem Pflichtboxenstopp dne Gurt auf der Strecke löste, was laut dem sportlichen Reglement aus Sicherheitsgründen verboten ist.

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