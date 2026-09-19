Lionspeed GP verliert nach Strafe GT World Challenge Sprint-Tabellenführung

Bastian Buus und Ricardo Feller beendeten den ersten Lauf des GT World Challenge Europe Sprint Cup auf dem fünften Platz. Damit übernahm das Porsche-Duo die Tabellenführung nach dem ersten Wertungslauf.

Werbung

Werbung

Doch die Freude im Porsche-Team hielt nicht lange an, denn nach dem Rennen wurde Lionspeed GP bestraft und verliert damit die Punkte des Rennens und auch die Tabellenführung.

Buus und Feller erhielten nachträglich eine Durchfahrtsstrafe, die in eine 29-Sekunden-Zeitstrafe umgewandelt wurde. Der Grund für die Strafe ist, dass Buus vor dem Pflichtboxenstopp dne Gurt auf der Strecke löste, was laut dem sportlichen Reglement aus Sicherheitsgründen verboten ist.