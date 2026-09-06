Loek Hartog wird bei fürchterlichen Feuerunfall zum Lebensretter

Ollie Millroy ist nach einem schweren Unfall beim ersten Rennen der China GT am Samstag in Shanghai ohne lebensbedrohliche Verletzungen davongekommen. Loek Hartog hatte Millroy aus seinem in Flammen stehenden Ferrari 296 GT3 befreit.

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Millroys Ferrari des FIST Team AAI wurde von einem außer Kontrolle geratenen Ferrari von Harmony Racing mit David Chen am Steuer getroffen, nachdem Chen und der BMW M4 GT3 von Neil Verhagen (TBC by 610 Racing) im Gras zusammengestoßen waren.

Der von einem taiwanesischen Team eingesetzte Ferrari ging beim Aufprall in Flammen auf. Hartog, der unter anderem für Rutronik Racing in der GT World Challenge Europe antritt, fuhr im Phantom Global Racing Porsche 911 GT3 R hinter dem Unfall, hatte auf der Strecke angehalten, war aus seinem Auto gestiegen und hatte zunächst versucht, Millroy aus dem Fahrzeug zu befreien, indem er die Beifahrertür aufriss.

Anschließend war zu sehen, wie Hartog mit einem Feuerlöscher den Brand so weit löschte, dass er in das Cockpit steigen und Millroy in Sicherheit bringen konnte.

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In einem Social-Media-Beitrag schrieb Millroy, er habe es Hartog zu verdanken, dass er «heute Abend noch am Leben» sei. Der 36-jährige Brite gab bekannt, dass er sich bei dem Unfall fünf gebrochene Rippen, einen Schlüsselbeinbruch, eine gebrochene Hand und einen gebrochenen Finger sowie eine Lungenprellung zugezogen habe.

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«Ich bin heute Abend noch am Leben, und das verdanke ich einzig und allein einem Mann», schrieb Millroy. «Loek Hartog hielt sofort an, obwohl weder Streckenposten noch Feuerwehrleute in Sicht waren, und riskierte sein eigenes Leben, um mich aus dem Auto zu befreien. Ich erinnere mich an nichts zwischen 30 Sekunden vor dem Unfall und einer Stunde danach, aber ich werde mich für den Rest meines Lebens an seine unglaubliche Tapferkeit erinnern. Eines Tages werde ich unseren drei Kindern diese Geschichte erzählen, und auch in ihren Augen wird Loek der größte Superheld der Geschichte sein. Danke, Loek. Ich verdanke dir mein Leben für deine selbstlose Tat heute. Danke an alle für eure lieben Nachrichten … Ich zähle heute Abend meine Glückssterne, das steht fest. Fern (meine Frau) ist gerade im Flugzeug auf dem Weg hierher, und ich bin umgeben von meinem Team, meiner taiwanesischen Familie, dem Team AAI. Morgen stehen mir ein paar Operationen bevor, um alles wieder an seinen Platz zu bringen, dann werde ich mich hier ein paar Wochen ausruhen, bevor ich wieder fliegen kann. Danke an Ferrari dafür, dass sie ein Auto gebaut haben, das diesen Aufprall aushalten konnte, und es tut mir leid für unsere AAI-Motorsports-Crew und meine Teamkollegin Betty Chen, dass ihr heute eure Rakete verloren habt.»

Hartog erklärte ebenfalls in einem Social-Media-Beitrag, es habe «keinen Moment des Zweifels» gegeben, einem anderen Fahrer zu helfen, nachdem er vor sich einen «riesigen Feuerball» gesehen hatte.

«Wenn ich im Nachhinein darüber nachdenke, bin ich vor allem dankbar für die Menschen, die mich mein ganzes Leben und meine gesamte Karriere über umgeben haben und die mir beigebracht haben, zu erkennen, wann etwas wichtiger ist als der Rennsport, und im Hier und Jetzt zu leben», sagte er. «So sieht es aus, wenn man im Hier und Jetzt lebt. Es war beängstigend. Es gab Momente, in denen ich nicht wusste, ob ich Ollie tatsächlich herausholen könnte. Aber es geht hier nicht darum, was ich getan habe, und ich bin mir sicher, dass viele Menschen in derselben Situation genau so reagiert hätten. Ich bin einfach dankbar, dass ich zufällig in diesem Moment an diesem Ort war.»

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Team AAI zieht sich nach Unfall aus China GT zurück

In einem eigenen Social-Media-Beitrag stellte Teameignerin Betty Chen das Vorgehen der Rettungskräfte nach dem Unfall in Frage und erklärte, dass sie und das Team sich infolge des Vorfalls aus der China-GT-Meisterschaft zurückgezogen haben.

«Wir sind uns voll und ganz bewusst, dass der Motorsport Risiken birgt», schrieb sie. «Die Maßnahmen, die die Veranstalter nach dem heutigen Vorfall ergriffen haben – insbesondere das Fehlen einer sofortigen und angemessenen Notfallreaktion –, können wir jedoch nicht akzeptieren. Die Sicherheit der Fahrer und Teammitglieder muss immer an erster Stelle stehen. Was heute passiert ist und die Art und Weise, wie mit der Situation umgegangen wurde, ist wirklich inakzeptabel. Angesichts der Art und Weise, wie der heutige Vorfall von den Veranstaltern gehandhabt wurde, haben das Team und ich die Entscheidung getroffen, uns aus der Meisterschaft zurückzuziehen, und werden an keinen zukünftigen China-GT-Veranstaltungen mehr teilnehmen. Vielen Dank an alle, die heute Hilfe geleistet haben, und ich wünsche Ollie eine schnelle Genesung.»