Luca Engstler sichert sich Pole-Position im Red Bull Lamborghini
Abt Sportsline belegt im die ersten beiden Positionen im Top Qualifying der 24h Nürburgring. Luca Engstler fuhr im Red Bull Lamborghini Huracán GT3 auf die Pole-Position.
Luca Engstler steht auf der Pole-Position für die 24h Nürburgring. Im ABT Sportsline Lamborghini Huracán GT3 umrundete der Lamborghini-Werksfahrer den Kurs in 8:11.123 Minuten. Für Engstler iost es die erste Pole-Position beim Langstreckenklassiker. Das Fahrzeug teilt sich der Allgäuer mit Mirko Bortolotti und Patric Niederhauser.
Auf Rang zwei folgt Marco Mapelli im zweiten Lamborghini der Mannschaft aus dem Allgäu. 0,345 Sekunden trennten die beiden Huracán am Ende der Sitzung.
Christopher Haase fuhr im SCHERER SPORT PHX Audi auf den dritten Rang.
Daniel Juncadella fuhr im Mercedes-AMG GT3 von Verstappen Racing auf den vierten Startplatz. Max Verstappen fuhr das Top Qualifying 2 und sicherte knapp den Einzug in die entscheidende Sitzung.
Ergebnis 24h Nürburgring Top Qualifying 3 (Top 10):
Luca Engstler - ABT Sportsline - Lamborghini Huracán GT3
Marco Mapelli - ABT Sportsline - Lamborghini Huracán GT3
Christopher Haase - SCHERER SPORT PHX - Audi R8 LMS GT3
Daniel Juncadella - Mercedes-AMG Team Verstappen Racing - Mercedes-AMG GT3
Thomas Neubauer - Realize Kondo Racing by Rinaldi - Ferrari 296 GT3
Maximilian Paul - Konrad Motorsport - Lamborghini Huracán GT3
Frank Stippler - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3
Thomas Preining - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R
Raffaele Marciello - ROWE Racing - BMW M4 GT3
David Pittard - KCMG - Mercedes-AMG GT3
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach