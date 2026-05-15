Luca Engstler sichert sich Pole-Position im Red Bull Lamborghini

Luca Engstler steht auf der Pole-Position für die 24h Nürburgring. Im ABT Sportsline Lamborghini Huracán GT3 umrundete der Lamborghini-Werksfahrer den Kurs in 8:11.123 Minuten. Für Engstler iost es die erste Pole-Position beim Langstreckenklassiker. Das Fahrzeug teilt sich der Allgäuer mit Mirko Bortolotti und Patric Niederhauser.

Werbung

Werbung

Auf Rang zwei folgt Marco Mapelli im zweiten Lamborghini der Mannschaft aus dem Allgäu. 0,345 Sekunden trennten die beiden Huracán am Ende der Sitzung.

Christopher Haase fuhr im SCHERER SPORT PHX Audi auf den dritten Rang.

Daniel Juncadella fuhr im Mercedes-AMG GT3 von Verstappen Racing auf den vierten Startplatz. Max Verstappen fuhr das Top Qualifying 2 und sicherte knapp den Einzug in die entscheidende Sitzung.

Werbung

Werbung

Ergebnis 24h Nürburgring Top Qualifying 3 (Top 10):

Thema der Woche Debatte nach Crash und weiterer OP: Tritt Marc Marquez Ende 2026 zurück? Le Mans sah den wahren Marc Marquez. Erst fuhr «MM93» Rundenrekord, dann ging es wieder einmal auf den OP-Tisch. Wie lange tut sich Marc Marquez das noch an? Spaniens MotoGP-Star bleibt im Gespräch. Weiterlesen