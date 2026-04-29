Manthey bestätigt Fahrertrio vom legendären Grello-Porsche

Im 30. Firmenjubiläumsjahr bringt Manthey einen Porsche 911 GT3 R mit erprobtem Werksfahreraufgebot beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring an den Start. Das Fahrzeug mit der Startnummer 911 wird von Kévin Estre, Ayhancan Güven und Thomas Preining gesteuert. Die drei Piloten teilten sich bereits in den vergangenen zwei Jahren das Cockpit des von Manthey auf der Nordschleife eingesetzten Neunelfers. Kévin Estre fuhr 2021 den bislang letzten Gesamtsieg des Teams beim Traditionsrennen in der Eifel ein. Im Jahr 2016 feierte er sein Debüt mit Manthey in der Grünen Hölle und sitzt damit bereits seit zehn Jahren für das Team in der Eifel am Steuer. Auch Ayhancan Güven und Thomas Preining konnten mit Manthey im Rahmen der Nürburgring Langstrecken-Serie bereits Rennsiege und zahlreiche Podien einfahren. Beide Piloten krönten sich zudem in den Jahren 2023 und 2025 mit der Mannschaft aus Meuspath zu DTM-Meistern. Während Preining in diesem Jahr auch im IMSA Michelin Endurance Cup sowie in der DTM im Cockpit des Grello sitzt, ist Güven Teil des Manthey-Fahreraufgebots in der FIA World Endurance Championship (WEC). Zudem wird Matt Campbell für die Veranstaltung als Porsche-Reservefahrer auf dem Fahrzeug genannt sein. Planmäßig wird dieser nur die erforderlichen Runden in der 911 absolvieren, um seine Aufgabe als Ersatzfahrer für den Hersteller beim 24-Stunden-Rennen wahrnehmen zu können

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«Nachdem wir zweimal in Folge den zweiten Platz erreicht haben, ist unser Ziel für dieses Jahr auf dem Nürburgring klar: In unserem 30. Jubiläumsjahr möchten wir unseren achten Gesamtsieg einfahren. Das 24-Stunden-Rennen hat seit der Gründung der Manthey Racing GmbH durch Olaf eine ganz besondere Bedeutung für uns und ist auch in diesem Jahr ein wichtiges Highlight in unserem Saisonkalender», erklärt Nicolas Raeder, Geschäftsführer der Manthey Racing GmbH. «Wir freuen uns sehr darauf, im Mai mit unseren langjährigen Partnern, unserem Fahrertrio und unseren Fans in der Eifel an den Start zu gehen. Wir alle teilen die gleiche große Leidenschaft für unser Heimrennen in der Grünen Hölle. Mit Kévin, Ayhancan und Thomas setzen wir auf erfolgserprobte Piloten. Wir arbeiten schon lange zusammen und ich denke, dass diese Konstanz einen nicht zu unterschätzenden Vorteil mit sich bringt. Als Vorbereitung haben wir seit März einiges an Test- und Rennkilometern abgespult und standen bei zwei von zwei Rennen in der Grünen Hölle auf dem Podium. Ich bin überzeugt, dass wir gut vorbereitet ins erste Qualifying gehen und den Zuschauern eine gute Show bieten werden», ergänzt Patrick Arkenau, Geschäftsbereichsleiter Racing der Manthey Racing GmbH.

Mit seinem Nordschleifen-Einsatz 2026 feiert der Grello in dieser Saison ein besonderes Jubiläum: 2016 ging der Porsche im markanten gelb-grünen Design erstmals auf der Nürburgring-Nordschleife an den Start – und fuhr auf Anhieb in der damaligen VLN zum Sieg. Anlässlich dieses zehnjährigen Jubiläums sowie des 30-jährigen Firmenbestehens plant Manthey rund um das 24‑Stunden‑Rennen 2026 mehrere besondere Aktionen für das Heimrennen. Weitere Informationen dazu wird das Unternehmen in Kürze bekannt geben.

Kévin Estre, Porsche 911 GT3 R #911: «Ich freue mich sehr, beim 24-Stunden-Rennen wieder am Steuer des Grello zu sitzen. Wie jedes Jahr ist es ein großes Highlight meiner Saison – in diesem Jahr vielleicht sogar das größte. In der Vergangenheit haben wir immer gezeigt, dass wir siegfähig sind, auch wenn uns in den letzten Jahren der ganz große Erfolg verwehrt geblieben ist. Umso mehr freue ich mich, jetzt wieder zusammen mit Thomas und Ayhancan an den Start zu gehen. Unsere Zusammenarbeit funktioniert immer sehr gut und hoffentlich können wir uns dieses Jahr nochmal steigern.»

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Ayhancan Güven, Porsche 911 GT3 R #911: «Nachdem wir zwei Jahre in Folge Zweiter geworden sind, ist das klare Ziel für dieses Jahr, meine ersten 24 Stunden auf dem Nürburgring zu gewinnen und Manthey den achten Sieg in diesem fantastischen Rennen einzufahren. Nach den starken Leistungen der letzten Jahre bin ich überzeugt, dass wir auch für das diesjährige Rennen sehr gut aufgestellt sind. Nachdem ich bei NLS3 das erste Mal in diesem Jahr wieder unter Rennbedingungen am Steuer des Grello saß, kann ich es kaum erwarten, im Mai auf die beste Rennstrecke der Welt zurückzukehren.»

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