Manthey feiert mit Grello-Sonderdesign Jubiläum bei 24h Nürburgring

2026 markiert nicht nur das 30-jährige Bestehen von Manthey, sondern auch der «Grello» feiert sein 10-jähriges Jubiläum. Hervorgegangen aus dem «Dicken», mit dem Manthey zwischen 2006 und 2009 vier Gesamtsiege in Folge beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring feiern konnte, ging der Neunelfer in der auffälligen gelb-grünen Livery erstmals 2016 beim 6-Stunden-ADAC-Ruhr-Pokal-Rennen der damaligen VLN an den Start und sicherte sich auf Anhieb den Gesamtsieg. Es folgten weitere Erfolge nicht nur auf der Nordschleife, sondern auch in der DTM sowie auf internationaler Bühne bei den Bathurst 12 Hour und der IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Anlässlich des Jubiläums tritt Manthey mit einer Sonderlivery beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring an. Diese greift als Weiterentwicklung der «Grello»- Livery Elemente historischer Fahrzeuge auf und vereint so Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander. Zusätzlich richtet Manthey während des Rennwochenendes eine Ausstellung im ring°boulevard aus. Alle Fahrzeuge des Teams, die aus dem Traditionsrennen in der Eifel siegreich hervorgegangenen sind, werden dort für die Besucher präsentiert.

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Die Sonderlivery, die Manthey im Jubiläumsjahr 2026 bei den 24 Stunden auf dem Nürburgring präsentiert, vereint Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des «Grello» sowie des gesamten Unternehmens in einem Design. Grundlage ist die «Grello»-Livery der aktuellen Nordschleifen-Saison, in die zentrale Elemente des «Dicken» integriert wurden. Das grün-gelbe Dach, mit dem das Fahrzeug zwischen 2005 und 2011 auf der Nordschleife im Einsatz war, ist ebenso Bestandteil der Sonderlivery wie die orangefarbenen Außenspiegel, die sowohl den «Dicken“ in diesem Zeitraum als auch den «Grello» in den Jahren 2016 bis 2019 kennzeichneten. Eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart schlagen die Logos der Partner auf dem Fahrzeug, die ebenso zu einem festen Bestandteil des Designs geworden sind und dieses fortlaufend weiterentwickeln. Der Blick in die Zukunft findet sich schließlich in einem neu interpretierten Strömungsliniendesign, das die klassischen grünen Akzente in das gelbe Basisdesign des «Grello» bringt. Ergänzt wird die Livery schließlich durch weitere Details wie eine versteckte «7» als Verweis auf den Rekord an Gesamtsiegen beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring sowie weitere kleinere grafische Elemente, die Besucher und Fans im Rahmen der Kampagne #Manthey30 selbst entdecken können und im Verlauf der Rennwoche vom Unternehmen vorgestellt werden.

Über das 10-jährige Jubiläum hinaus reicht die Geschichte des «Grello» im Kern rund zwei Jahrzehnte zurück: Bereits 2005 setzte Manthey im Rahmen der damaligen VLN zum ersten Mal ein Fahrzeug in gelb-grüner Livery ein. Der Porsche 911 GT3 MR – auch unter dem Namen «der Dicke“ bekannt und der direkte Vorgänger des «Grello» – beendete in der Saison drei der neun gewerteten Läufe auf Platz eins und sicherte sich zusätzlich drei Pole-Positions. 2006 folgte der erste Sieg beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, an den sich in den folgenden drei Jahren drei weitere Gesamtsiege mit einem gelb-grünen Porsche 911 GT3 RSR anschlossen – eine Siegesserie, die bis heute nicht übertroffen ist. Schon 2011 gelang der nächste Erfolg beim Langstreckenklassiker in der Eifel: Mit einem gelb-grünen Porsche 911 GT3 RSR-MR, der ursprünglich als Testfahrzeug von Porsche diente, bereits rund 48.000 Kilometer absolviert hatte und von Manthey für den Renneinsatz umgebaut worden war, fuhr das Team erneut auf Rang eins.

Von 2012 bis 2015 brachte Manthey verschiedene Fahrzeugdesigns in der Grünen Hölle an den Start. Erst 2016, beim ADAC-Ruhr-Pokal-Rennen der damaligen VLN, präsentierte sich der Porsche 911 GT3 R erstmals in der heute unter dem Namen «Grello» bekannten Livery. Mit Patrick Pilet und Jörg Bergmeister am Steuer gelang auf Anhieb der Sieg beim Sechs-Stunden-Rennen. Auch bei den 24-Stunden auf dem Nürburgring stellten sich rasch Erfolge ein: 2018 und 2021 holte das Team jeweils den Gesamtsieg mit dem «Grello»-Porsche in der Grünen Hölle.

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Mittlerweile gilt der «Grello» nicht nur als Publikumsliebling, sondern ist auch weit über die Nordschleife hinaus erfolgreich. Bereits 2018 setzte Manthey das Fahrzeug erstmals auf internationalem Boden bei den 12-Stunden von Bathurst ein. Sechs Jahre später fuhr das Team aus Meuspath den Gesamtsieg mit dem gelb-grünen Neunelfer auf dem australischen Mount Panorama Circuit ein. 2023 folgte der Einstieg in die DTM und der Gewinn der Fahrer- und Teamwertung mit dem von Thomas Preining pilotierten „Grello“ in der Debütsaison – ein Erfolg, der 2025 mit Ayhancan Güven am Steuer wiederholt wurde. Mit dem Einstieg in die US-amerikanische IMSA WeatherTech SportsCar Championship in diesem Jahr und dem jüngsten Sieg in der GTD-Pro-Klasse in Sebring setzt der «Grello» seine internationale Erfolgsgeschichte weiter fort.

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Zur Feier des Jubiläums von Manthey und dem «Grello» wird es während der 24-Stunden-Rennwoche am Nürburgring eine Ausstellung im ring°boulevard geben. Dort präsentiert werden die Fahrzeuge, mit denen das Team beim Traditionsrennen in der Eifel den Rekord von insgesamt sieben Gesamtsiegen eingefahren hat. Die Ausstellung ist im Rahmen der regulären Öffnungszeiten des ring°boulevard für alle Besucher zugänglich. Darüber hinaus findet am Donnerstag von 17:15 bis 18:00 Uhr eine Autogrammstunde mit den Fahrern der Startnummer 911 beim diesjährigen 24-Stunden-Rennen – Kévin Estre, Ayhancan Güven und Thomas Preining – statt.

Nicolas Raeder, Geschäftsführer der Manthey Racing GmbH: «Es freut uns sehr, dass wir in diesem Jahr sowohl 30 Jahre Manthey als auch zehn Jahre «Grello» feiern. Beides steht für eine Erfolgsgeschichte, für die Olaf Manthey den Grundstein gelegt hat und die wir heute weiterführen dürfen – mittlerweile auch auf internationaler Bühne. Die Sonderlivery, mit der wir bei den 24-Stunden auf dem Nürburgring an den Start gehen, würdigt diese Entwicklung und macht auch die Verbindung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sichtbar. Ich hoffe, dass das Design auch unseren Fans eine Freude bereitet. Ebenso wie unsere langjährigen Partner und unsere Mitarbeiter sind sie ein fester Teil der Geschichte des Fahrzeugs und des gesamten Unternehmens.»

Patrick Arkenau, Geschäftsbereichsleiter Racing der Manthey Racing GmbH: «Für uns steht das diesjährige 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring ganz im Zeichen zweier besonderer Jubiläen: 30 Jahre Manthey und zehn Jahre «Grello» – zwei Meilensteine, denen wir mit unserer Sonderlivery Tribut zollen wollen, die unsere Historie ebenso wie unsere größten Erfolge in der Grünen Hölle aufgreift. Der «Grello» hat vor 10 Jahren sein Debüt auf dieser Strecke gefeiert und nach dem Corona-bedingten Ausfall ist es jetzt das achte Mal, dass wir mit der markanten Livery am 24-Stunden-Rennen teilnehmen. Insbesondere nach den zwei zweiten Plätzen 2024 und 2025 ist unser sportliches Ziel klar: Wir wollen endlich wieder ganz oben stehen. Wir blicken voller Vorfreude auf die Rennwoche mit unseren Fans und Partnern und hoffen auf ein spannendes Rennen!»

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