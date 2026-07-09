Maserati peilt Rückkehr in den GT4-Sport 2028 an: Project GT4 präsentiert

Maserati stellt das Project GT4 erstmals beim Goodwood Festival of Speed 2026 vor: ein neues Projekt, das von Maserati Corse entwickelt wurde, um die technische, stilistische und konstruktive DNA des neuen GranTurismo auf die Rennstrecke zu bringen. Das Fahrzeug wurde für den Einstieg in eine der dynamischsten internationalen GT-Klassen konzipiert, baut auf den Erfahrungen mit dem Maserati GT2 auf und wurde mit einem konkreten Ziel entwickelt: 2028 mit einem wettbewerbsfähigen Projekt auf die Rennstrecke zurückzukehren, um den Sieg zu kämpfen und die Rolle von Corse als Innovationsschmiede der Marke zu bekräftigen.

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Vincent Biard, Leiter von Maserati Corse: «Das Project GT4 stellt einen natürlichen Schritt in der Entwicklung des Maserati Corse-Programms dar und vervollständigt unsere Vision für die Zukunft des GT-Rennsports. Aufbauend auf den Erfahrungen mit dem Maserati GT2 wurde dieses Projekt mit dem Ziel ins Leben gerufen, das gesamte in den letzten Jahren entwickelte technische, sportliche und operative Know-how in die GT4-Klasse einzubringen und dabei eine starke Verbindung zum neuen GranTurismo zu wahren, auf dem es basiert. Unser Ziel ist klar: Wir wollen ein Auto entwickeln, das wettbewerbsfähig und zuverlässig ist und für die Teams und Fahrer, die sich für Maserati entscheiden, erschwinglich bleibt. Der Entwicklungsprozess hat gerade erst begonnen, aber wir arbeiten bereits daran, bis zur Saison 2028 ein Auto auf den Weg zu bringen, das auf höchstem Niveau mithalten und um den Erfolg kämpfen kann. In einem Jahr, in dem wir das 100-jährige Jubiläum des Dreizacks und 100 Jahre Maserati im Rennsport feiern, ist das Projekt GT4 ein weiterer Baustein in unserem Sportkonzept und bestätigt die Bereitschaft der Marke, ihre Investitionen in den internationalen Motorsport fortzusetzen.»

Das Project GT4 wurde ins Leben gerufen, um die Verbindung zwischen Rennstrecke und Straße zu stärken – ganz im Sinne eines Prinzips, das seit jeher Teil der Maserati-Philosophie ist: ein kontinuierlicher Austausch von Fachwissen, technischen Lösungen und Know-how zwischen Rennsport und Serienproduktion.

Das Fahrzeug wird das Maserati GT2 – seit 2023 in der GT2 European Series am Start – und den MCXtrema ergänzen, der als „Beast“ bekannt ist und für eine ausgewählte Gruppe von Kunden gedacht ist, die sich auf der Rennstrecke versuchen möchten.

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Das Projekt GT4, das in einem besonderen Jahr vorgestellt wird, in dem Maserati das 100-jährige Jubiläum des Dreizack-Logos feiert, basiert auf der Architektur des neuen GranTurismo.

Entwickelt in Modena und inspiriert von den Erfahrungen mit dem Maserati GT2, vereint das Projekt Leistung, italienisches Design und technologische Innovation. Das Fahrzeug profitiert direkt von den technischen Verbesserungen und stilistischen Weiterentwicklungen der neuen Modellgeneration und überträgt deren herausragendste Merkmale auf die Rennstrecke. Die Integration spezifischer Rennkomponenten ergänzt und unterstreicht die neue Frontpartie und sorgt dabei für Kontinuität mit der Designsprache des Serienfahrzeugs.

Der neue GranTurismo dient als ideale Grundlage: Der Antriebsstrang und die Karosserie des Maserati Project GT4 stammen direkt vom Serienfahrzeug, um zu zeigen, inwieweit sich die Architektur des GranTurismo nahtlos von der Straße auf die Rennstrecke übertragen lässt, und um die Betriebs- und Wartungskosten zu begrenzen – ein zentraler Aspekt für ein Fahrzeug, das für den Rennsport bestimmt ist.

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Die aerodynamischen Komponenten wurden nach rein funktionalen Kriterien konzipiert und dennoch harmonisch in das Gesamtdesign des Fahrzeugs integriert. Der Innenraum behält die charakteristischen Merkmale des GT-Armaturenbretts bei, weist jedoch eine Konfiguration auf, die auf maximale Ergonomie und Effizienz auf der Rennstrecke ausgerichtet ist.

Die eingesetzte Technologie profitiert von den Erfahrungen, die auf Rennstrecken mit dem Maserati GT2 gesammelt wurden: Das in den Bereichen Setup, Kalibrierung, Zuverlässigkeit und Leistung entwickelte Know-how bildet eine solide Grundlage. In die Entwicklung des Fahrzeugs fließen das Know-how von Maserati Corse und die Erfahrung von Andrea Bertolini, Maserati-Chef-Testfahrer und mehrfacher Weltmeister, ein.

Aus technischer Sicht setzt das Project GT4 den V6-Nettuno-Motor mit 3,0 Litern Hubraum in Längsbauweise im Frontbereich ein, ausgestattet mit einer aus der Formel 1 abgeleiteten Vorkammer-Verbrennungstechnologie. Der „Made at Maserati“-Motor hat auf der Rennstrecke bereits seine Vielseitigkeit, Robustheit und sein Entwicklungspotenzial unter Beweis gestellt und erreicht in bestimmten Anwendungen eine Leistung von über 700 PS.

Das Projekt GT4 zeichnet sich durch eine Heckantriebsarchitektur, eine direkt vom GranTurismo Trofeo abgeleitete Federung, einstellbare Stoßdämpfer und Stabilisatoren sowie eine Gewichtsreduzierung von etwa 400 kg im Vergleich zum Straßenfahrzeug aus, wobei eine hochoptimierte Aluminiumplattform als Ausgangspunkt dient.

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Zu den speziellen Rennkomponenten gehören ein Frontsplitter, eine zur Erhöhung des Abtriebs optimierte Aerodynamik, Front-Dive-Planes, eine Motorhaube mit speziellen Öffnungen, eine spezielle Bremsanlage mit spezieller Kühlung, ein Überrollkäfig, ein homologierter Sitz und Tank sowie 18-Zoll-Räder, die den GT4-Vorschriften entsprechen.

Wie jeder Maserati vereint auch das Project GT4 das Streben nach Leistung mit stilistischer Raffinesse – dank der engen Zusammenarbeit zwischen der Entwicklungsabteilung und dem Maserati Centro Stile.

In diesem für den Dreizack so bedeutenden Jahr widmet Maserati dem neuen Projekt bei seiner Enthüllung in Goodwood eine besondere Lackierung. Das Design zeichnet sich durch einen großen Dreizack aus, der sich vom Dach bis zum Heck über das Fahrzeug erstreckt, ergänzt durch 100 kleine, farblich abgestimmte blaue Dreizacke. Die weiße Frontpartie erinnert an einige der legendärsten Maserati-Rennwagen der Vergangenheit, wie beispielsweise den 420M/58 Eldorado, und interpretiert das Erbe der Marke mit zeitgemäßem Flair neu, während die Farben Blau und Gelb auf die Stadt Modena verweisen und damit unterstreichen, dass das Fahrzeug vollständig im Herzen des italienischen Motor Valley entworfen und entwickelt wurde.

Mit diesem neuen Projekt beabsichtigt Maserati, dem Puzzle der Rennwelt ein wichtiges neues Teil hinzuzufügen und gleichzeitig seine Standards weiter anzuheben, indem das Unternehmen seine Präsenz in der aktuellen GT-Szene gezielt ausbaut. Die internationale GT4-Kategorie ist derzeit eines der am schnellsten wachsenden Segmente bei Gran-Turismo-Wettbewerben.

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Bei den GT-Wettbewerben im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts spielte der Dreizack eine führende Rolle mit legendären Fahrzeugen wie dem glorreichen MC12, der die GT1-Saisons dominierte. Maserati möchte nun auch im GT4 an frühere Erfolge anknüpfen – mit Siegen und Erfolgen im GT4 European Cup, in der GT4 European Series und in der Competition102 GT4 European Series, jetzt mit dem Maserati GranTurismo GT4 und zuvor mit dem Maserati Trofeo Light GT4, der auf dem GranSport basiert.

Mit der Vorstellung des „Project GT4“ in Goodwood begleitet Maserati die kürzlich erfolgte Markteinführung der neuen Maserati-Modellreihe – des neuen GranTurismo, des neuen GranCabrio und des neuen Grecale – und fügt ein weiteres Puzzleteil zur Entwicklungsstrategie der Marke hinzu, um mit dem Ziel, auf der Rennstrecke eine führende Rolle einzunehmen, auf die Saison 2028 zu blicken.