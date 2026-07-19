Maserati-Pilot erleidet Wirbelverletzung im verrückten GT2-Unfall

Der Belgier Antoine Potty nahm den ersten Lauf der GT2 European Series in Misano von der Pole-Position auf. Im I4Race Maserati GT2 führe er daraufhin das Rennen überlegen an. Doch nach rund 15 Minuten erlitt Potty am Steuer seines Maserati vor der Tramonto-Kurve einen technischen Defekt und schlug ungebremst mit hohem Tempo in die Barriere ein. Beim Einschlag stieg der Maserati auf und flog über die Streckenbegrenzung und schlug in ein Waldgebiet hinter der Strecke ein, ehe er auf dem Reifenstapel stoppte. Der Maserati GT2 wurde bei dem Unfall komplett zerstört.

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Potty konnte das Fahrzeug aus eigener Kraft verlassen, wurde aber zu einer genaueren Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert.

«Beim CT-Scan stellte sich heraus, dass ich an meinem T5-Wirbel eine leichte Fraktur erlitten habe», so Potty auf Social Media. «Ich bin okay, benötige allerdings etwas Zeit, dass dies richtig verheilt.»

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Zudem wurden am Samstagnachmittag die Sieger disqualifiziert. Ursprünglich gewannen Célia Martin und Luca Pirri das Rennen mit einem Maserati aus dem LP Racing-Team. Die in Adenau lebende Französin Martin hätte in ihrem ersten Rennen in der Serie ihren ersten Sieg gefeiert und wäre die erste weibliche Rennsiegerin in der GT2 European Series. Doch ihr Maserati hatte 13 Kilogramm Untergewicht.

Den Sieg erben damit Marius Aigner und Reinhard Kofler im KTM X-BOW GT2 vom MZR Motorsportzentrum Ried. Stefan Rosina und Lorenzo Marcucci belegen im LP Racing Audi den zweiten Rang vor Wilhelm Kühne und Moritz Wiskirchen im SR Motorsport by Schnitzelalm Mercedes-AMG GT2.