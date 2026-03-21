Max Verstappen auf Pole-Position im Mercedes-AMG

Noch vor dem ersten Rennen 2026 wurden hinter den Kulissen Fahrerverträge für 2027 vorbereitet. Bei allem Neuigkeitswert dürfte das dem Sport mehr Schaden als Nutzen bringen. Ein Kommentar.
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Pole-Position für Max Verstappen in der Nürburgring Langstrecken-Serie! Im Mercedes-AMG GT3 fuhr der viermalige Formel-1-Weltmeister auf den besten Startplatz. Verstappen umrundete vor den Augen seines Vaters Jos den Kurs in 7:51.751 Minuten.
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Der Red-Bull-Racing-Star teilt sich den Mercedes-AMG GT3 im Design von Red Bull mit Jules Gounon und Daniel Juncadella. Im Qualifying hatte Verstappen rund zwei Sekunden Vorsprung auf Christopher Haase im Scherer Sport PHX Audi, der die zweitschnellste Runde vor. Raffaele Marciello komplettiert im ROWE Racing BMW M4 GT3 die Top-3-Positionen.
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