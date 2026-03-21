Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Sportwagen
  4. /
  5. Sportwagen
  6. /
  7. News
Werbung
Max Verstappen auf Pole-Position im Mercedes-AMG
Max Verstappen hat sich die Pole-Position im Mercedes-AMG GT3 in der Nürburgring Langstrecken-Serie gesichert. Der vierfache Formel-1-Weltmeister zeigte sich zufrieden nach dem Qualifying.
Sportwagen
Max VerstappenMax VerstappenFoto: Patching / XPB Images
Max Verstappen© Patching / XPB Images
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Werbung
Werbung
Pole-Position für Max Verstappen in der Nürburgring Langstrecken-Serie! Im Mercedes-AMG GT3 fuhr der viermalige Formel-1-Weltmeister auf den besten Startplatz. Verstappen umrundete vor den Augen seines Vaters Jos den Kurs in 7:51.751 Minuten.
Werbung
Werbung
Der Red-Bull-Racing-Star teilt sich den Mercedes-AMG GT3 im Design von Red Bull mit Jules Gounon und Daniel Juncadella. Im Qualifying hatte Verstappen rund zwei Sekunden Vorsprung auf Christopher Haase im Scherer Sport PHX Audi, der die zweitschnellste Runde vor. Raffaele Marciello komplettiert im ROWE Racing BMW M4 GT3 die Top-3-Positionen.
Empfehlungen
Im Artikel erwähnt
Das Rennen wird um 12:00 Uhr gestartet. SPEEDWEEK hat euch zusammengefasst, wie ihr das Rennen verfolgen könnt.
Werbung
Werbung
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • Sportwagen
Sportwagen NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Produkte
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM