Max Verstappen testet Nissan Z Nismo GT500 aus der Super GT in Fuji

Nur wenige Tage nach seinem Start in der Nürburgring Langstrecken-Serie testete Max Verstappen ein weiteres Rennfahrzeug: Der viermalige Formel-1-Weltmeister schwang sich in Fuji ins Cockpit eines Nissan Z Nismo GT500 aus der japanischen Super GT. Das Fahrzeug bestritt den Testtag im Design von Red Bull.

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Eingesetzt wurde das Fahrzeug vom Nismo-Team, der Werksmannschaft von Nissan. Verstappen soll nur eine Handvoll Runden absolviert haben, da er sich das Steuer mit Atsushi Miyake teilte, dem Stammfahrer des Kondo Racing Nissan GT500.

Ebenfalls auf der Strecke war im Rahmen der Red-Bull-Werbeaktion ein Honda NSX GT3, der mit Dunlop-Reifen ausgestattet und in den Farben des österreichischen Getränkeherstellers lackiert war. Dieser wurde von Nakajima Racing vorbereitet und von Igor Fraga gefahren, der in dieser Saison für dasselbe Team sein Debüt in der GT500-Klasse der Super GT geben wird. Der Toyota-Super-GT-Fahrer Ukyo Sasahara, der von Red Bull Japan gesponsert wird, wurde ebenfalls in Fuji gesichtet, nahm jedoch nicht an den Aktivitäten auf der Strecke teil.

Red Bull war bereits in der Super GT aktiv, insbesondere durch die Unterstützung des Teams Mugen und von Honda zwischen 2020 und 2022. Zu Nissan gab es vorher noch keine Verbindung des österreichischen Energy-Drink-Konzerns. Dieser Test könnte für Red Bull in erster Linie eine PR-Maßnahme sein.

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Die Testfahrten fanden bei strömendem Regen auf dem Fuji Speedway statt. Es ist nicht das erste Mal, dass sich der vierfache Formel-1-Weltmeister am Steuer eines GT500-Wagens versucht, nachdem er 2022 einen Honda getestet hatte, als der japanische Hersteller seinen Formel-1-Boliden noch mit einem Motor ausstattete.

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Max Verstappen testet Nissan Z Nismo GT500 Foto: X Max Verstappen testet Nissan Z Nismo GT500 © X