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Max Verstappen triumphiert im Mercedes-AMG GT3 auf der Nordschleife

Sieg für Max Verstappen auf der Nürburgring-Nordschleife! Gemeinsam mit Jules Gounon und Daniel Juncadella gewinnt der viermalige Formel-1-Weltmeister den Saisonauftakt der NLS.

Jonas Plümer

Von

Sportwagen

Max Verstappen siegt im Mercedes-AMG GT3
Max Verstappen siegt im Mercedes-AMG GT3
Foto: Kevin Pecks//1Vier
Max Verstappen siegt im Mercedes-AMG GT3
© Kevin Pecks//1Vier

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Im Artikel erwähnt

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Mercedes-Sieg beim Auftakt der Nürburgring Langstrecken-Serie. Das Mercedes-AMG Team Verstappen Racing gewinnt mit Max Verstappen, Jules Gounon und Daniel Juncadella das vierstündige Rennen des 58. ADAC Barbarossapreis auf der Nürburgring-Nordschleife. Dabei setzt sich das Trio letztendlich überlegen von der Pole-Position durch. Doch einfach hatte es das Team im von WINWARD Racing eingesetzten Mercedes-AMG nicht, denn gerade in der ersten Rennstunde machte Christopher Haase im Scherer Sport PHX Audi Verstappen das Leben schwer und verwickelte den vierfachen Formel-1-Weltmeister in ein spektakuläres Duell.

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Rang zwei belegt der ROWE Racing BMW M4 GT3 von Jordan Pepper und Dan Harper. Auf den siegreichen Mercedes-AMG GT3 im Design des österreichischen Energy-Drink-Herstelers fehlten nach 29 Runden 59,524 Sekunden Sekunden.

Tim Heinemann und Sven Müller komplettieren im Falken Motorsports Porsche 911 GT3 R die Top 3-Positionen.

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Im Artikel erwähnt

Ergebnis (Top 10):

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  1. Max Verstappen/Daniel Juncadella/Jules Gounon - Mercedes-AMG Team Verstappen Racing - Mercedes-AMG GT3

  2. Dan Harper/Jordan Pepper - ROWE Racing - BMW M4 GT3

  3. Tim Heinemann/Sven Müller - Falken Motorsports - Porsche 911 GT3 R

  4. Patrick Assenheimer/Tobias Müller/Dylan Pereira - Black Falcon - Porsche 911 GT3 R

  5. David Perel/Thierry Vermeulen/Thomas Neubauer - Realize Kondo Racing by Rinaldi - Ferrari 296 GT3

  6. Christian Krognes/Mattia Drudi - Walkenhorst Motorsport - Aston Martin Vantage GT3

  7. Christopher Haase/Nico Hantke - Scherer Sport PHX - Audi R8 LMS GT3

  8. Maximilian Paul/Christian Engelhart/Patricija Stalidzane - Konrad Motorsport - Lamborghini Huracán GT3

  9. Dorian Boccolacci/Nico Menzel - Dunlop Motorsport - BMW M4 GT3

  10. Mirko Bortolotti/Luca Engstler/Marco Mapelli/Patric Niederhauser - ABT Sportsline - Lamborghini Huracán GT3

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