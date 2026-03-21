Max Verstappen triumphiert im Mercedes-AMG GT3 auf der Nordschleife

Mercedes-Sieg beim Auftakt der Nürburgring Langstrecken-Serie. Das Mercedes-AMG Team Verstappen Racing gewinnt mit Max Verstappen, Jules Gounon und Daniel Juncadella das vierstündige Rennen des 58. ADAC Barbarossapreis auf der Nürburgring-Nordschleife. Dabei setzt sich das Trio letztendlich überlegen von der Pole-Position durch. Doch einfach hatte es das Team im von WINWARD Racing eingesetzten Mercedes-AMG nicht, denn gerade in der ersten Rennstunde machte Christopher Haase im Scherer Sport PHX Audi Verstappen das Leben schwer und verwickelte den vierfachen Formel-1-Weltmeister in ein spektakuläres Duell.