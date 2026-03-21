Max Verstappen triumphiert im Mercedes-AMG GT3 auf der Nordschleife
Sieg für Max Verstappen auf der Nürburgring-Nordschleife! Gemeinsam mit Jules Gounon und Daniel Juncadella gewinnt der viermalige Formel-1-Weltmeister den Saisonauftakt der NLS.
Mercedes-Sieg beim Auftakt der Nürburgring Langstrecken-Serie. Das Mercedes-AMG Team Verstappen Racing gewinnt mit Max Verstappen, Jules Gounon und Daniel Juncadella das vierstündige Rennen des 58. ADAC Barbarossapreis auf der Nürburgring-Nordschleife. Dabei setzt sich das Trio letztendlich überlegen von der Pole-Position durch. Doch einfach hatte es das Team im von WINWARD Racing eingesetzten Mercedes-AMG nicht, denn gerade in der ersten Rennstunde machte Christopher Haase im Scherer Sport PHX Audi Verstappen das Leben schwer und verwickelte den vierfachen Formel-1-Weltmeister in ein spektakuläres Duell.
Rang zwei belegt der ROWE Racing BMW M4 GT3 von Jordan Pepper und Dan Harper. Auf den siegreichen Mercedes-AMG GT3 im Design des österreichischen Energy-Drink-Herstelers fehlten nach 29 Runden 59,524 Sekunden Sekunden.
Tim Heinemann und Sven Müller komplettieren im Falken Motorsports Porsche 911 GT3 R die Top 3-Positionen.
Ergebnis (Top 10):
Max Verstappen/Daniel Juncadella/Jules Gounon - Mercedes-AMG Team Verstappen Racing - Mercedes-AMG GT3
Dan Harper/Jordan Pepper - ROWE Racing - BMW M4 GT3
Tim Heinemann/Sven Müller - Falken Motorsports - Porsche 911 GT3 R
Patrick Assenheimer/Tobias Müller/Dylan Pereira - Black Falcon - Porsche 911 GT3 R
David Perel/Thierry Vermeulen/Thomas Neubauer - Realize Kondo Racing by Rinaldi - Ferrari 296 GT3
Christian Krognes/Mattia Drudi - Walkenhorst Motorsport - Aston Martin Vantage GT3
Christopher Haase/Nico Hantke - Scherer Sport PHX - Audi R8 LMS GT3
Maximilian Paul/Christian Engelhart/Patricija Stalidzane - Konrad Motorsport - Lamborghini Huracán GT3
Dorian Boccolacci/Nico Menzel - Dunlop Motorsport - BMW M4 GT3
Mirko Bortolotti/Luca Engstler/Marco Mapelli/Patric Niederhauser - ABT Sportsline - Lamborghini Huracán GT3
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