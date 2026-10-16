Max-Verstappen-Wirbel, Bestzeit von Christopher Haase im Audi

Audi eröffnet das Rennwochenende des GT World Challenge Europe Endurance Cup in Portimão mit der Bestzeit! Christopher Haase fuhr im Eastalent Racing Audi R8 LMS GT3 die Bestzeit. Der routinierte Deutsche umrundete den Kurs in 1:42.643 Minuten.

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Den zweiten Rang belegt der WRT BMW M4 GT3 von Jordan Pepper, Kelvin van der Linde und Charles Weerts. Van der Linde fehlten auf der schnellsten Runde nur minimale 0,004 Sekunden auf die Bestzeit von Haase.

Alex Aka komplettierte im Tresor Attempto Racing Audi die Top-3-Positionen.

Der Mercedes-AMG Team Verstappen Racing-Bolide von Max Verstappen, Chris Lulham und Ben Barnicoat beendete das Training auf dem 20. Platz. Der Fokus des Trios lag in der 90-minütigen Sitzung auf der Racepace.

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Nach zwei Minuten im ersten Training kam es zum ersten Zwischenfall und beteiligt war Max Verstappen! Der viermalige Formel-1-Weltmeister drehte in seiner ersten fliegenden Runde in der dritten Kurve den Sainteloc Racing Audi von Ezequiel Perez Companc um. Verstappen konnte das Training unbeeinträchtigt fortsetzen. Die Rennleitung kündigte eine Untersuchung des Zwischenfalls an.

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Ergebnis GT World Challenge Europe Endurance Cup Portimao Traing. 1 (Top 10):