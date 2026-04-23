McLaren-Kracher: Dörr Motorsport im 1995er Design von Michael Schumacher

Mit einem echten Knaller kann Dörr Motorsport beim legendären 24-Stunden-Rennen (14.–17. Mai) auf dem Nürburgring aufwarten: Timo Glock, Timo Scheider, Ben Dörr und Marvin Kirchhöfer fahren einen Dörr McLaren 720S GT3 in einem speziellen Design, das in seiner Farbgebung an den 1995er Formel-1-Rennwagen von Michael Schumacher erinnert. Für diese einmalige Aktion konnte Bitburger 0,0 % gewonnen werden.

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Das Team Bitburger 0,0 % McLaren by Dörr bereitete sich am vergangenen Wochenende mit der Teilnahme an den beiden 4-Stunden-Rennen, die auch als Qualifier für das 24-Stunden-Rennen zählten, auf den Langstrecken-Klassiker vor. Während das erste Rennen am Samstag nach einem tödlichen Unfall hatte abgebrochen werden müssen, konnte am Sonntag der Dörr McLaren 720S GT3 in der Besetzung Timo Glock, Timo Scheider, Ben Dörr und Volker Strycek auf die Strecke gehen. „Es war enorm wichtig, wertvolle Kilometer auf der Nordschleife sammeln zu können. Wir wissen, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben", betont Dörr GT3-Projektleiter Volker Strycek.

Timo Glock, der in der Formel 1 in den Jahren 2008 bis 2009 drei Podestplätze mit Toyota holen konnte, freut sich auf das Großereignis am Nürburgring: „Michael Schumacher hat den Motorsport in Deutschland in einer Weise nach vorne gebracht, wie es nur noch mit Franz Beckenbauer im Fußball oder Boris Becker im Tennis vergleichbar ist. Wir sind happy, dass uns auch die Familie Schumacher bei unserem Vorhaben unterstützt, indem wir das Logo der Keep Fighting Foundation auf dem Auto und den Overalls tragen. Unsere Rennoveralls sind ebenfalls im Retro-Design und der Farbgebung des Rennwagens gehalten, zwei Overalls werden wir nach den Rennen versteigern – der Erlös kommt der Keep Fighting Foundation zugute", betont Timo Glock.

„Das Ganze ist für Bitburger eine im wahrsten Sinne des Wortes einmalige Sache – wir freuen uns sehr, mit dieser Aktion zusammen mit Dörr Motorsport einen der größten Rennfahrer aller Zeiten zu ehren", sagt Hagen Schlüter, Head of Marke Bitburger.

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Der ehemalige Formel-1-Pilot Timo Glock ist nicht nur bei Dörr Motorsport in der DTM am Start, er ist auch als Formel-1-Experte in Diensten von SKY tätig. „SKY wird eine einstündige Dokumentation vom 24-Stunden-Rennen senden und die Fans an unserer Aktion teilhaben lassen", verrät Glock. Der Dörr-Pilot kommt übrigens aus dem Odenwald und bringt mit BEMBEL-WITH-CARE einen Hersteller von Premium-Apfelwein an den Start, mit dem sich Erfolge nach getaner Arbeit stilvoll feiern lassen können. Der GP2-Meister von 2005 und fünffache DTM-Sieger (im Zeitraum 2013 bis 2021) feiert übrigens beim 24-Stunden-Rennen auf der Rennstrecke ein Wiedersehen mit Timo Scheider – 2024 gingen die beiden erstmals zusammen in der SP10 an den Start und holten einen Klassensieg auf einem BMW M4 GT4.

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Timo Scheider wiederum konnte mit einem Opel Astra Coupé das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring 2003 zusammen mit Dörr Motorsport GT3-Projektleiter Volker Strycek gewinnen. Der zweifache DTM-Meister (2008 und 2009 mit Audi) siegte außerdem bei dem 24-Stunden-Rennen in Spa (2005 mit Maserati sowie 2011 mit Audi). Die beiden Timos fuhren übrigens 2003 für Opel – Timo Glock in der Formel 3, Timo Scheider in der DTM – und wurden vom damaligen Opel Motorsportchef Volker Strycek unterstützt.

Der schnelle Junior Ben Dörr begann, wie die meisten erfolgreichen Fahrer, seine Karriere im Kart-Sport. 2018 gewann er die ADAC Kart Masters in der Klasse OK Junior, 2019 als erster Rookie-Gesamtsieger und jüngster Sieger aller Zeiten die ADAC Kart Masters in der Klasse OK Senior. Der Umstieg in einen Sportwagen wurde 2022 mit dem Vize-Titel in der ADAC GT4 Germany gekrönt. Das Fahrer-Quartett komplettiert am Nürburgring der erst 21 Jahre junge Ben Dörr. Seit 2024 ist Ben Dörr McLaren Junior Pro Driver und sorgte in der vergangenen DTM-Saison mit starken Leistungen – darunter einer Pole-Position beim DTM-Rennen auf dem Nürburgring – für ein Ausrufezeichen. Im vergangenen Jahr konnte er zusammen mit Volker Strycek, seinem Bruder Phil und Mike David Ortmann mit einem Dörr McLaren Artura Trophy EVO einen Klassensieg in der SP8T-Klasse und Rang 19 im Gesamtklassement erzielen.

Sein Vater Rainer Dörr, Gründer und Inhaber der Dörr Group, weiß, wie sich Erfolge beim 24-Stunden-Rennen anfühlen: Er gewann 2006 mit einem BMW CSL (E46) die Klasse SP6 und war 2012 mit einem BMW Z4 (E86) ebenso erfolgreich.

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