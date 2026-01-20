McLaren-Werksfahreraufgebot 2026 – mit Kirchhöfer, Goethe und Dörr

Nach einer erfolgreichen Saison 2025 auf das oberste Treppchen der GT World Challenge Europe zurückkehrte und sich GT4-Titel sowohl in Großbritannien als auch in Australien sicherte, wird 2026 ein noch größeres Jahr werden, da McLaren Motorsport seine erweiterte Liste von 16 Werksfahrern bestätigt – eine hochkarätige und internationale Aufstellung, die die wettbewerbsorientierte Rennsport-DNA der Marke in den führenden globalen GT-Serien repräsentiert.

Werbung

Werbung

Als integraler Bestandteil des GT-Rennprogramms von McLaren Motorsport sind die Werksfahrer Teil der weltweiten Kundenrennprogramme von McLaren und fließen gleichzeitig in die Entwicklungsprogramme der GT3-, GT4- und Trophy-Fahrzeugreihen ein.

Der deutsche Rennfahrer Marvin Kirchhöfer führt erneut die Werksfahreraufstellung an, während die Briten Dean MacDonald, Benjamin Goethe, Arthur Rougier und Simon Gachet zurückkehren.

Alle hatten im vergangenen Jahr starke Saisons in der GT World Challenge Europe Endurance und Sprint Cup Serie.

Werbung

Werbung

Joseph Loake steigt aus der bisherigen Junior Pro-Kategorie auf und wird nach seinem beeindruckenden GT-Debüt im vergangenen Jahr zum vollwertigen Werksfahrer. Der Gewinner des Autosport BRDC Young Driver of the Year Award 2023 fuhr zuvor Einsitzer in der FIA Formel 3 Meisterschaft.

Thema der Woche Formel 1 anno 2026: Welches Team hat das stärkste Fahrerduo? Das bietet Stoff für stundenlange Diskussionen unter GP-Fans: Welcher Formel-1-Rennstall geht 2026 mit der stärksten Fahrerpaarung an den Start? Die Antwort ist ziemlich knifflig. Mathias Brunner Weiterlesen

Das Programm wurde nun gestrafft, wobei die bisherigen Kategorien Junior Pro und Graduate zur Kategorie McLaren GT3 Junior Driver zusammengefasst wurden. Unter der Anleitung des ehemaligen McLaren-Werksfahrers und jetzigen Sportdirektors von McLaren Motorsport, Rob Bell, werden zehn Fahrer zu GT3-Juniorfahrern. DTM-Fahrer Ben Dörr kehrt zurück, ebenso wie Josh Rattican, der seine Teilnahme am Programm um ein viertes Jahr verlängert. Der McLaren Trophy Europe-Champion von 2023, Tommy Pintos, bleibt ebenfalls dabei und wird von dem Champion von 2025, Jayden Kelly, unterstützt, der Ende letzten Jahres in den GT3-Rennsport gewechselt ist.

Zu den sechs neuen Mitgliedern gehört der 27-jährige monegassisch-italienische Fahrer Louis Prette von Garage 59, der Gesamtsieger des GT World Challenge Endurance Cup-Rennens in Barcelona. Zu ihm gesellt sich sein Teamkollege von Garage 59 und kürzlich bekannt gegebener FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaftsfahrer Tom Fleming. Im Jahr 2025 verband der in Essex geborene Fleming seine GT World Challenge-Kampagne mit einem Programm in der European Le Mans Series.

Ebenfalls zum McLaren-Werksteam für 2026 gehören James Kell, Mikey Porter, Jean-Baptiste Simmenauer und Zak Meakin. Kell, der zuvor in der British GT mit einem 570 GT4 und einem GT3 EVO von McLaren gefahren ist, nahm in der vergangenen Saison an einem kombinierten GT Open- und GT World Challenge-Programm teil. Ebenso fuhr Porter in beiden Meisterschaften für das bewährte McLaren Customer Racing Team Optimum Motorsport. Jean Baptiste, der 2022 den GT World Challenge Europe Silver Cup gewann, stößt nach zwei Jahren in der European Le Mans Series, wo er Prototypen fuhr, zum Programm hinzu. Zac Meakin war 2024 British GT GT4-Champion und 2025 Sieger des McLaren Trophy Europe-Rennens.

Werbung

Werbung

Mit Tommy Pintos und Jayden Kelly im Programm gibt es nun einen klaren Weg vom McLaren Trophy One-Make-Meisterschaft zum vollwertigen Werksfahrer. Die 2025 eingeführte McLaren Trophy Academy wird in diesem Jahr erweitert, um den professionellen Fahrern, die in der McLaren Trophy-Serie antreten, sowie Fahrern im entsprechenden Alter mehr Erfahrung zu bieten. Die vollständige Aufstellung der Fahrer der McLaren Trophy Academy wird im Juni bekannt gegeben.

Giorgio Sanna, Leiter Motorsport, McLaren Automotive: «Ich freue mich sehr, dass wir eine starke Gruppe von Fahrern für das Werksfahrerprogramm haben. Marvin, Dean, Benji, Simon, Arthur und Joseph sind allesamt Spitzenfahrer im GT-Bereich, und es spricht für unser Werksteam, dass wir sie an Bord haben. Die acht GT3-Junior-Fahrer sind allesamt vielversprechende Talente aus den McLaren Trophies und GT4, und wir werden ihre Fortschritte genau beobachten. Das erneuerte McLaren Trophy Academy-Programm, das sich den besten Talentfahrern widmet, die in unserem Markenpokal antreten, hat das Ziel, ein Referenzprogramm für die Entwicklung von GT-Fahrern auf globaler Ebene zu sein. 2026 verspricht eine sehr spannende Saison zu werden.»