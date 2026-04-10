Weiter zum Inhalt
Abo
Werbung
Werbung
Werbung
Werbung
  1. Start
  2. /
  3. Sportwagen
  4. /
  5. Sportwagen
  6. /
  7. News
Werbung
Mercedes-AMG auch mit Bestzeit im zweiten Training in Le Castellet
Mercedes-AMG bestimmte auch das zweite Training des GT World Challenge Europe Endurance Cup in Le Castellet. Fabian Schiller fuhr im Fahrzeug von GetSpeed die Bestzeit.
Sportwagen
GetSpeed-Bestzeit in Paul Ricard
Werbung
Werbung
Das zweite Training des GT World Challenge Europe Endurance Cup endet mit einer GetSpeed-Bestzeit. Fabian Schiller umrundete den Kurs in 1:54.624 und setzte damit die Bestzeit.
Werbung
Werbung
Auf die zweite Position fuhr der razoon - more than racing Porsche, bei dem Debütant Benjamin Paque - an seinem ersten Rennwochenende im GT3 Porsche - eine beeindruckende Leistung zeigte! 0,216 Sekunden fehlten dem jungen Belgier auf die Bestzeit von Schiller. Der Rutronik Racing Porsche von Antares Au, Riccardo Pera und Loek Hartog komplettieren die Top 3-Positionen.
Nach rund einer halben Stunde musste die Sitzung für ca. zehn Minuten unterbrochen werden. Der WRT BMW M4 GT3 von Kelvin van der Linde strandete mit einem technischen Problem auf der Strecke und verteilte dabei Öl, so dass die Strecke gereinigt werden musste. In der Anfangsphase strandete zudem Lance Stroll mit Problemen in der ersten Kurve und löste eine Neutralisierung aus, kehrte nach einer Reparatur aber auf den Kurs zurück.
Werbung
Werbung
Ergebnis (Top 10):
  1. Fabian Schiller/Maximilian Götz/Maxime Martin – Mercedes-AMG Team GetSpeed – Mercedes-AMG GT3
  2. Dominik Olbert/Gerhard Tweraser/Benjamin Paque – razoon – more than racing – Porsche 911 GT3 R
  3. Antares Au/Riccardo Pera/Loek Hartog – Rutronik Racing – Porsche 911 GT3 R
  4. Bastian Buus/Ricardo Feller/Thomas Preining – Lionspeed GP – Porsche 911 GT3 R
  5. Alessio Rovera/Nicklas Nielsen/Tommaso Mosca - AF Corse - Ferrari 296 GT3
  6. Aurelien Panis/Anthony Bartone/Cesar Gazeau - GetSpeed - Mercedes-AMG GT3
  7. Oliver Söderström/Sébastien Baud/Koba Pauwels - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3
  8. Thomas Fleming/Louis Prette/Benjamin Goethe - Garage 59 - McLaren 720S GT3
  9. James Kell/Arthur Rougier/Simon Gachet - CSA Racing - McLaren 720S GT3
  10. Rinat Salikov/Gabriele Piana/Marvin Dienst - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach
Weiterlesen
Themen
  • Sportwagen
Sportwagen NewsAlle News
Neueste ArtikelAlle Artikel
    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz
    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.
    Berichte & Analysen
    • Alle Artikel
    • Alle Kolumnen
    • Alle Themen der Woche
    • Alle Produkte
    Redaktion
    • Newsletter abonnieren
    • Unser Team
    • Kontakt
    Serien
    • MotoGP
    • Formel 1
    • Superbike-WM