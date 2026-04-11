Mercedes-AMG auf der Pole beim Saisonauftakt in Le Castellet
Lucas Auer, Maro Engel und Luca Stolz stehen für den Saisonauftakt des GT World Challenge Europe Endurance Cup in Le Castellet auf der Pole-Position.
Wie gewohnt wurde das Qualifying des GT World Challenge Europe Endurance Cup in drei Segmenten ausgefahren. Jeder Fahrer absolvierte ein Segment und aus den absolvierten Rundenzeiten wurde die Durchschnittszeit gebildet, welche über die Startaufstellung entscheidet.
Die Bestzeit im ersten Segment setzte McLaren-Star Joseph Loake. Im Garage 59 McLaren 720S GT3 umrundete er den Kurs in 1:53.450 Minuten. Das zweite Segment musste nach drei Minuten unterbrochen werden, nachdem Gabriele Piana im Winward Mercedes-AMG GT3 ausgerollt ist, da die Radmutter vorne links nicht richtig fest war.
Luca Stolz fuhr in der Mann-Filter Mamba von WINWARD Racing die Bestzeit im zweiten Segment des Qualifyings.
Fabian Schiller fuhr im GetSpeed Mercedes-AMG die Bestzeit im dritten Segment.
Mit einer Durchschnittszeit von 1:53.622 Minuten sicherten sich Lucas auer, Luca Stolz und Maro Engel im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 den besten Startplatz.
Mit 0,054 Sekunden Abstand folgt der McLaren von Thomas Fleming, Louis Prette und Benjamin Goethe auf dem zweiten Rang. Mattia Drudi, Marco Sörensen und Nicki Thiim komplettieren im Comtoyou Racing Aston Martin die Top 3-Positionen.
Ergebnis (Top 10):
  1. Lucas Auer/Maro Engel/Luca Stolz – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3
  2. Thomas Fleming/Louis Prette/Benjamin Goethe – Garage 59 – McLaren 720S GT3
  3. Mattia Drudi/Marco Sörensen/Nicki Thiim – Comtoyou Racing – Aston Martin Vantage GT3
  4. Joseph Loake/Dean MacDonald/Marvin Kirchhöfer - Garage 59 – McLaren 720S GT3
  5. Bastian Buus/Ricardo Feller/Thomas Preining – Lionspeed GP – Porsche 911 GT3 R
  6. Fabian Schiller/Maximilian Götz/Maxime Martin – Mercedes-AMG Team GetSpeed – Mercedes-AMG GT3
  7. James Kell/Arthur Rougier/Simon Gachet – CSA Racing – McLaren 720S GT3
  8. Chris Lulham/Daniel Juncadella/Jules Gounon – Mercedes-AMG Team Verstappen Racing – Mercedes-AMG GT3
  9. Alessio Rovera/Nicklas Nielsen/Tommaso Mosca – AF Corse – Ferrari 296 GT3
  10. Charles Weerts/Kelvin van der Linde/Jordan Pepper – WRT – BMW M4 GT3
