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Mercedes-AMG-Bestzeit im ersten Training im Glutofen Misano

Glutofen Misano: Im ersten Training des GT World Challenge Europe Sprint Cup setzte Fabian Schiller die Bestzeit im Mercedes-AMG GT3 der GetSpeed-Mannschaft.

Jonas Plümer

Von

Sportwagen

GetSpeed sorgt für Mercedes-AMG-Bestzeit
GetSpeed sorgt für Mercedes-AMG-Bestzeit
Foto: SRO
GetSpeed sorgt für Mercedes-AMG-Bestzeit
© SRO

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Das Rennwochenende des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Misano beginnt mit einer Mercedes-AMG-Bestzeit. Fabian Schiller fuhr im GetSpeed Team Dubai Mercedes-AMG GT3, den er sich mit Gabriel Rindone teilt, die schnellste Runde. Schiller umrundete den Kurs in 1:32.868 Minuten. Damit ist der Sieger der 24h Nürburgring der einzige Pilot, der die Schallmauer von 1:33 Minuten durchbrechen konnte.

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Rang zwei sicherte sich Charles Weerts im WRT BMW M4 GT3 mit der Startnummer #32. 0,317 Sekunden fehlten ihm auf die Bestzeit vom GetSpeed Mercedes-AMG GT3.

Die Top-3-Positionen komplettiert Lokalmatador Andrea Frassineti im Tresor Attempto Racing Audi R8 LMS GT3.

Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Misano Training 1 (Top 10):

  1. Fabian Schiller/Gabriel Rindone - GetSpeed - Mercedes-AMG GT3

  2. Charles Weerts/Kelvin van der Linde - WRT - BMW M4 GT3

  3. Andrea Frassineti/Ariel Levi - Tresor Attempto Racing - Audi R8 LMS GT3

  4. Marvin Dienst/Rinat Salikhov - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  5. Lucas Auer/Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

  6. Valentino Rossi/Max Hesse - WRT - BMW M4 GT3

  7. Thierry Vermeueln/Ben Green - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

  8. Nicki Thiim/Kobe Pauwels - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3

  9. Ricardo Feller/Bastian Buus - Lionspeed GP - Porsche 911 GT3 R

  10. Kiern Jewiss/Charles Dawson - 2Seas Motorsport - Mercedes-AMG GT3

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