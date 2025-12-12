Mercedes-AMG gibt Fahrerkader für Saison 2026 bekannt

GT2 European Series
Spektakulärer Neuzugang: Ligier steigt in GT2 European Series ein
Mercedes-AMG hat den Fahrerkader für 2026 bestätigt. Insgesamt 13 Performance- und Junior-Fahrer vertreten die Marke im kommenden Jahr. Lin Hodenius ist neu im Aufgebot, Daniel Morad verlässt dieses.
Nur wenige Tage nach der Ehrung der erfolgreichsten Teams und Fahrer bei der markeninternen Gala Champions United richtet Mercedes-AMG Motorsport den Blick bereits auf die Saison 2026. Auch im kommenden Jahr strebt die Performance- und Sportwagenmarke aus Affalterbach nach weltweiten Erfolgen und setzt dabei auf ein hochklassiges Fahreraufgebot aus zehn Performance- und drei Junior-Fahrern.
Der Stammkader umfasst 13 Fahrer aus neun verschiedenen Nationen. Neu im Aufgebot ist der erst 19-jährige Niederländer Lin Hodenius. Er bestritt bereits 2025 erste Einsätze im Mercedes-AMG GT3 – unter anderem in der FIA WEC inklusive der 24 Stunden von Le Mans. Dabei überzeugte Hodenius mit starken Leistungen und hat sich für den AMG-Kader empfohlen. Nicht mehr zum dauerhaften Line-up zählt der Kanadier Daniel Morad, der 2025 für die Marke insgesamt zehn Rennen in der IMSA WeatherTech SportsCar Championship, der IMSA Michelin Pilot Challenge sowie der GT World Challenge Asia bestritt und dabei sechs Top-10-Platzierungen erzielte.
Aufgebot Mercedes-AMG 2026:
Ralf Aron (Estland, Performance-Fahrer)
Lucas Auer (Österreich, Performance-Fahrer)
Philip Ellis (Schweiz, Performance-Fahrer)
Maro Engel (Deutschland, Performance-Fahrer)
Jules Gounon (Andorra, Performance-Fahrer)
Maximilian Götz (Deutschland, Performance-Fahrer)
Mikaël Grenier (Kanada, Performance-Fahrer)
Lin Hodenius (Niederlande, Junior-Fahrer)
Tom Kalender (Deutschland, Junior-Fahrer)
Maxime Martin (Belgien, Performance-Fahrer)
Jayden Ojeda (Australien, Junior-Fahrer)
Fabian Schiller (Deutschland, Performance-Fahrer)
Luca Stolz (Deutschland, Performance-Fahrer)
Thomas Jäger ist auch 2026 wieder als Test- und Entwicklungsfahrer für Mercedes-AMG Motorsport im Einsatz und spielt eine zentrale Rolle bei der Entwicklung des neuen Mercedes-AMG GT3. Der finale Fahrerkader – inklusive der Fahrer, die der Marke als Experts zur Verfügung stehen sowie der jeweiligen Programme – wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.
Stefan Wendl, Leiter Mercedes-AMG Customer Racing: «Mit unserem Fahrer-Kader für 2026 haben wir die Weichen für eine weitere erfolgreiche Saison im internationalen GT Sport gestellt. Die Kombination aus erfahrenen Fahrern und aufstrebenden Talenten macht unseren Kader sehr stark und bildet die Basis für konstante Spitzenleistungen. Mein besonderer Dank gilt Daniel Morad für seinen Einsatz und sein Engagement als Performance-Fahrer in diesem Jahr.»
