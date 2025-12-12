Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Sportwagen

  4. /

  5. Sportwagen

  6. /

  7. News

Werbung

Mercedes-AMG gibt Fahrerkader für Saison 2026 bekannt

Mercedes-AMG hat den Fahrerkader für 2026 bestätigt. Insgesamt 13 Performance- und Junior-Fahrer vertreten die Marke im kommenden Jahr. Lin Hodenius ist neu im Aufgebot, Daniel Morad verlässt dieses.

Jonas Plümer

Von

Sportwagen

Mercedes-AMG gibt das Fahreraufgebot für 2026 bekannt
Mercedes-AMG gibt das Fahreraufgebot für 2026 bekannt
Foto: DPPI//FIA WEC
Mercedes-AMG gibt das Fahreraufgebot für 2026 bekannt
© DPPI//FIA WEC

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Nur wenige Tage nach der Ehrung der erfolgreichsten Teams und Fahrer bei der markeninternen Gala Champions United richtet Mercedes-AMG Motorsport den Blick bereits auf die Saison 2026. Auch im kommenden Jahr strebt die Performance- und Sportwagenmarke aus Affalterbach nach weltweiten Erfolgen und setzt dabei auf ein hochklassiges Fahreraufgebot aus zehn Performance- und drei Junior-Fahrern.

Werbung

Werbung

Der Stammkader umfasst 13 Fahrer aus neun verschiedenen Nationen. Neu im Aufgebot ist der erst 19-jährige Niederländer Lin Hodenius. Er bestritt bereits 2025 erste Einsätze im Mercedes-AMG GT3 – unter anderem in der FIA WEC inklusive der 24 Stunden von Le Mans. Dabei überzeugte Hodenius mit starken Leistungen und hat sich für den AMG-Kader empfohlen. Nicht mehr zum dauerhaften Line-up zählt der Kanadier Daniel Morad, der 2025 für die Marke insgesamt zehn Rennen in der IMSA WeatherTech SportsCar Championship, der IMSA Michelin Pilot Challenge sowie der GT World Challenge Asia bestritt und dabei sechs Top-10-Platzierungen erzielte.

Aufgebot Mercedes-AMG 2026:

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

  • Ralf Aron (Estland, Performance-Fahrer)

  • Lucas Auer (Österreich, Performance-Fahrer)

  • Philip Ellis (Schweiz, Performance-Fahrer)

  • Maro Engel (Deutschland, Performance-Fahrer)

  • Jules Gounon (Andorra, Performance-Fahrer)

  • Maximilian Götz (Deutschland, Performance-Fahrer)

  • Mikaël Grenier (Kanada, Performance-Fahrer)

  • Lin Hodenius (Niederlande, Junior-Fahrer)

  • Tom Kalender (Deutschland, Junior-Fahrer)

  • Maxime Martin (Belgien, Performance-Fahrer)

  • Jayden Ojeda (Australien, Junior-Fahrer)

  • Fabian Schiller (Deutschland, Performance-Fahrer)

  • Luca Stolz (Deutschland, Performance-Fahrer)

Werbung

Werbung

Thomas Jäger ist auch 2026 wieder als Test- und Entwicklungsfahrer für Mercedes-AMG Motorsport im Einsatz und spielt eine zentrale Rolle bei der Entwicklung des neuen Mercedes-AMG GT3. Der finale Fahrerkader – inklusive der Fahrer, die der Marke als Experts zur Verfügung stehen sowie der jeweiligen Programme – wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

Stefan Wendl, Leiter Mercedes-AMG Customer Racing: «Mit unserem Fahrer-Kader für 2026 haben wir die Weichen für eine weitere erfolgreiche Saison im internationalen GT Sport gestellt. Die Kombination aus erfahrenen Fahrern und aufstrebenden Talenten macht unseren Kader sehr stark und bildet die Basis für konstante Spitzenleistungen. Mein besonderer Dank gilt Daniel Morad für seinen Einsatz und sein Engagement als Performance-Fahrer in diesem Jahr.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Sportwagen News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien