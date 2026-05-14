Mercedes-AMG mit erster Bestzeit - Max Verstappen beendet Quali 1 auf P3

Das erste Qualifying der 24h Nürburgring endet mit einer Mercedes-AMG-Bestzeit. Fabian Schiller umrundete im WINWARD Racing-Fahrzeug den Kurs in 8:14.957 Minuten. Damit setzte Schiller wenige Augenblicke bevor starker Regen einsetzte die Bestzeit.

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Auf den zweiten Rang fuhr Raffaele Marciello im ROWE Racing BMW M4 GT3. Der unter Schweizer Lizenz fahrende Italiener hatte 3,112 Sekunden Rückstand auf Schiller.

Der vierfache Formel-1-Weltmeister Max Verstappen führte die Sitzung lange an, beendete sie aber schlussendlich auf Rang drei.

Das Qualifying begann chaotisch. Bereits in der ersten Runde verunfallte Ricardo Feller im Lionspeed GP Porsche 911 GT3 R im Bereich Metzgesfeld.

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Nur wenige Minuten später wurde es auf dem GP-Kurs im Michael-Schumacher-S dramatisch. Alex Hardt rollte im Black Falcon Porsche 911 GT3 Cup mit technischen Problemen aus und stand brennend auf der Strecke. Janina Schall traf im WS Motorsport Porsche 911 GT3 Cup daraufhin das stehende Fahrzeug heftig. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt.

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Christopher Mies musste den Haupt Racing Team Ford Mustang GT3 ebenfalls in der Anfangsphase mit technischen Problemen im Bereich Aremberg abstellen.

Zum Ende der Sitzung setzte rund um den Nürburgring starker Regen mitsamt Hagel ein, der eine weitere Zeitenjagd verhinderte.

Ergebnis 24h Nürburgring Qualifying 1 (Top 10):

Maro Engel/Luca Stolz/Fabian Schiller/Maxime Martin - Mercedes-AMG Team Ravenol - Mercedes-AMG GT3 Augusto Farfus/Raffaele Marciello/Jordan Pepper/Kelvin van der Linde - ROWE Racing - BMW M4 GT3 Max Verstappen/Lucas Auer/Jules Gounon/Daniel Juncadella - Mercedes-AMG Team Verstappen Racing - Mercedes-AMG GT3 Dan Harper/Max Hesse/Sheldon van der Linde/Dries Vanthoor - ROWE Racing - BMW M4 GT3 Kevin Estre/Ayhancan Güven/Thomas Preining - Manthey Racing - Porsche 911 GT3 R Marco Mapelli/Nick Catsburg/Nick Yelloy - ABT Sportsline - Lamborghini Huracán GT3 Marco Wittmann/Philipp Eng/Charles Weerts/Robin Frijns - Schubert Motorsport - BMW M4 GT3 Arjun Maini/Fabio Scherer/David Schumacher/Frank Stippler - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3 Christopher Haase/Alex Sims/Ben Green - SCHERER SPORT PHX - Audi R8 LMS GT3 Julien Andlauer/Dorian Boccolacci/Nico Menzel/Alessio Picariello - Dunlop Motorsport - Porsche 911 GT3 R

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