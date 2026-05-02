Mercedes-AMG Team Verstappen Racing mit zweiter Bestzeit in Brands Hatch
Das Mercedes-AMG Team Verstappen Racing fuhr die Bestzeit im zweiten Training des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Brands Hatch. Daniel Juncadella fuhr die schnellste Runde.
Mercedes-Bestzeit im zweiten Training
Die Bestzeit im zweiten Training des GT World Challenge Europe Sprint Cup geht an das Mercedes-AMG Team Verstappen Racing. Daniel Juncadella umrundete am Steuer des Mercedes-AMG GT3 den Kurs in 1:22.932 Minuten.
Auf den zweiten Rang fuhr Marvin Kirchhöfer im Garage 59 McLaren 720S GT3. 0,105 Sekunden fehlten Kirchhöfer auf die Bestzeit. Der Lionspeed GP Porsche 911 GT3 R von Ricardo Feller und Bastian Buus komplettiert die Top-3-Positionen.
Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Brands Hatch Training 2 (Top 10):
  1. Daniel Juncadella/Chris Lulham – Mercedes-AMG Team Verstappen Racing – Mercedes-AMG GT3
  2. Dean MacDonald/Marvin Kirchhöfer - Garage 59 - McLaren 720S GT3
  3. Ricardo Feller/Bastian Buus – Lionspeed GP – Porsche 911 GT3 R
  4. Robin Knutsson/Gilles Magnus - Boutsen VDS - Porsche 911 GT3 R
  5. Morris Schuring/Dorian Boccolacci – Boutsen VDS – Porsche 911 GT3 R
  6. Charles Weerts/Kelvin van der Linde – WRT – BMW M4 GT3
  7. Konsta Lappalainen/Matteo Cairoli – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3
  8. Tommaso Mosca/Matias Zagazeta - AF Corse - Ferrari 296 GT3
  9. Valentino Rossi/Max Hesse - WRT - BMW M4 GT3
  10. Arthur Leclerc/Thomas Neubauer - AF Corse - Ferrari 296 GT3
