Ehemaliger Formel-1-Rennleiter Michael Masi wechselt zur GT World Challenge

SRO Motorsports Australia freut sich, den erfahrenen Motorsportfunktionär Michael Masi als neuen Leiter des sportlichen Bereichs bekannt zu geben.

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Masi wird seine Tätigkeit bei SRO Motorsports Australia mit sofortiger Wirkung aufnehmen, um eine offizielle Übergabe zu vollziehen, bevor er die Position ab der Saison 2027 in Vollzeit übernimmt. Während der Übergangsphase wird Masi bei den letzten beiden Rennen im Rahmen der Shannons SpeedSeries in diesem Jahr anwesend sein, beginnend mit dem Rennen am kommenden Wochenende im Sydney Motorsport Park.

Im Rahmen seiner Tätigkeit wird Masi für die Regeln und Vorschriften in beiden der GT World Challenge Australia und der GT4 Australia verantwortlich sein. Dazu gehört die Sicherstellung, dass Prozesse und Verfahren gemäß den Standards von SRO Global eingehalten werden, die Leitung der Rennkommissare, des Rennleiters und anderer Rennfunktionäre sowie die Umsetzung internationaler Best Practices, wie sie auch in anderen SRO-Serien gelten.

Masi kommt mit umfangreicher Erfahrung auf höchstem sportlichem Niveau sowohl hier in Australien als auch im Ausland zu SRO Motorsports Australia; besonders hervorzuheben ist dabei seine Position als Rennleiter der Formel 1, die er drei Saisons lang zwischen 2019 und 2021 innehatte. Die Rennleiterposition der Formel 1 verlor er nach seiner kontroversen Regenauslegung beim 2021er Saisonfinale in Abu Dhabi, welche Max Verstappen seinen ersten WM-Titel bescherte und den achten WM-Titel von Lewis Hamilton verhinderte.

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Zuvor hatte sich Masi im australischen Motorsport hochgearbeitet: Er begann als Teenager als Freiwilliger, bevor er hochrangige Positionen bei Motorsport Australia (damals bekannt als Confederation of Australian Motorsport) übernahm, darunter die des CEO von Rally Australia und des stellvertretenden Rennleiters bei Supercars.

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Zu seinen jüngsten Aufgaben in diesem Sport gehörte unter anderem die Tätigkeit als unabhängiger Vorsitzender der Supercars-Kommission von 2022 bis 2025. Er wird weiterhin seine Ämter als stellvertretender Vorsitzender von Karting Australia und als Vorstandsmitglied des South Australian Motor Sport Board ausüben.

Masi wird die Nachfolge der scheidenden Abi Hay antreten, die nach Europa zurückkehrt, um sich auf ihre derzeitigen Positionen als Serienmanagerin der Intercontinental GT Challenge, SRO-Managerin für Herstellerbeziehungen und Leiterin der SRO GT Academy zu konzentrieren.

Hay hatte seit Anfang 2024 die Position als Leiterin für Geschäftsentwicklung und Sport bei SRO Motorsports Australia inne, wo sie eine Schlüsselrolle beim Aufbau der Grundlagen der Organisation spielte, um diese an die globalen Standards der SRO Motorsports Group anzupassen.

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Masi tritt sein Amt als Leiter des Sportbereichs bei SRO Motorsports Australia am kommenden Wochenende beim GT Festival im Sydney Motorsport Park vom 18. bis 20. September an.



«Dies ist eine äußerst spannende Gelegenheit, Teil des nächsten Kapitels von SRO Motorsports Australia zu sein, und ich freue mich darauf, die großartige Arbeit fortzusetzen, die bereits vom Team und insbesondere von Abi geleistet wurde», so Michael Masi. «Der GT-Rennsport in Australien verzeichnet einen stetigen Aufschwung, und ich bin zuversichtlich, dass es zahlreiche Möglichkeiten gibt, auf dem bereits geschaffenen soliden Fundament weiter aufzubauen. Ich freue mich darauf, mit allen Beteiligten zusammenzuarbeiten und hoffentlich einige positive Initiativen umzusetzen, die den Sport weiterentwickeln und Vorteile für die Teilnehmer, die Teams und alle unsere Interessengruppen bringen.»