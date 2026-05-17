Mille Miglia Warm-Up Switzerland: Sonderprüfung am Verkehrshaus Luzern

Vom 28. bis 31. Mai findet zum fünften Mal das Mille Miglia Warm-Up Switzerland statt, ein Gleichmässigkeit-Wettbewerb auf einer 530 km langen Route durch die Schweiz mit rund 30 Teams auf hochwertigen Oldtimern. An diesem Warm-Up können sich die besten Teams für die Millie Miglia 2027 in Italien qualifizieren.

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Am Freitag Nachmittag, 29. Mai, mach der Tross Halt am Verkehrshaus Luzern, dem grössten Mobilitätsmuseum der Schweiz. Zwei Sonderprüfungen sind zu absolvieren. Diese Regularity Trails von 50 bis 150 m Länge, aufgebaut in der Arena des Verkehrshauses, sind in einer vorgegebenen Sollzeit zurückzulegen.

Die Fahrzeuge rollen in niedrigem Fahrtempo an, überfahren mit den Vorderreifen den ersten Druckschlauch (der die Zeitmessung startet) und müssen den letzten Druckschlauch exakt bei Ablauf der vorgegebenen Zeit treffen. Dabei geht es um Hundertstelsekunden und ein perfektes Zusammenspiel von Fahrer und Copilot.

Der 29. Mai ist eine gute Gelegenheit, hochwertige Oldtimer in Aktion zu sehen und als Rahmenprogramm die Ausstellungen des Verkehrshauses Luzern zu besuchen, dem meistbesuchten Museum der Schweiz.

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