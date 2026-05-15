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Motorleistung von Ford und Porsche wird bei 24h Nürburgring erhöht

Die Fahrzeugeinstufung der 24h Nürburgring wurde angepasst. Der Ford Mustang GT3 und der Porsche 911 GT3 R erhalten mehr Motorleistung. Auch die BoP des McLaren 720S GT3 wird angepasst.

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Mehr Motorleistung für den Porsche 911 GT3 R
Mehr Motorleistung für den Porsche 911 GT3 R
Foto: 24h Nürburgring//Gruppe C Photography
Mehr Motorleistung für den Porsche 911 GT3 R
© 24h Nürburgring//Gruppe C Photography

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Die Technikkommission des ADAC Nordrhein passt vor den Top-Qualifyings die Fahrzeugeinstufung der 24h Nürburgring an. Der Porsche 911 GT3 R und der Ford Mustang GT3 erhalten mehr Leistung. Der Ladedruck des McLaren 720S GT3 wird ebenfalls angepasst.

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Der V8-Saugmotor des Ford Mustang GT3 erhält etwas mehr Leistung. Bislang hatten beide Restriktoren des Fahrzeuge einen Durchmesser von 35 Millimetern, nun wird einer auf 36 Millimeter vergrößert, wodurch mehr Luft in den Brennraum fließen kann und so mehr Leistung entsteht.

Die Motorleistung des McLaren 720S GT3 wird im Bereich von 6.000 Umdrehungen leicht reduziert, da dort der Ladedruck minimal reduziert wird. Im Bereich zwischen 6.250 und 6.500 Umdrehungen wird dieser hingegen leicht erhöht. Der maximale Ladedruck bleibt unverändert.

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Auch der Porsche 911 GT3 R erhält etwas mehr Leistung. Der zweite Restriktor des Fahrzeugs wird von 35 Millimetern auf 36 Millimeter vergrößert, womit nun beide Luftmengenbegrenzer identisch groß sind.

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